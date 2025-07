The Running Man, il trailer del film con Glen Powell

È uscito il trailer di The Running Man, il remake del film L’implacabile del 1987 con Arnold Schwarzenegger. La nuova pellicola, diretta da Edgar Wright e con protagonista Glen Powell, è basata sul romanzo L’uomo in fuga di Stephen King ed è ambientata in una società distopica. Secondo la sinossi ufficiale pubblicata sul sito di Eagle Pictures, “The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione. Ben Richards (Glenn Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello show, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento. Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste. E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano. Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori...ma un’intera nazione che vuole vederlo cadere”. Il cast include anche Colman Domingo (Sing Sing) nel ruolo del conduttore di quiz Bobby Thompson, Katy O’Brian (Love Lies Bleeding) nel ruolo di una concorrente, Josh Brolin (Non è un paese per vecchi) nel ruolo del produttore Dan Killian, Lee Pace (Guardiani della Galassia) nel ruolo del Cacciatore Evan McCone e Michael Cera nel ruolo di Bradley, un ribelle che aiuta Ben. Il regista Edgar Wright ha co-scritto la sceneggiatura con Michael Bacall, già autore di film come Scott Pilgrim vs. The World, 21 Jump Street e Project X. La pellicola arriverà nella sale italiane il 6 novembre 2025.

Nato il 21 ottobre 1988 a Austin, in Texas, Glen Powell si è laureato in Radio, Televisione e Cinema presso l’Università del Texas. Dopo aver iniziato a recitare in teatro, nel 2003 ha debuttato al cinema nel film Missione 3D – Game Over di Robert Rodriguez e successivamente ha lavorato in alcune produzioni televisive come Senza traccia e CSI: Miami. Nel 2007 ha recitato nel film The Great Debaters – Il potere della parola di Denzel Washington, nel 2012 ha ottenuto un piccolo ruolo ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno (l’ultimo capitolo della trilogia di Christopher Nolan), nel 2014 ha preso parte al film d’azione I mercenari 3 e nel 2015 è entrato nel cast della seri tv Scream Queens di Ryan Murphy, dove ha interpretato il personaggio di Chad Radwell, il ricco fidanzato della protagonista interpretata invece da Emma Roberts. La sua carriera è proseguita a gonfie vele fino ad approdare in pellicole di grande successo come Hit Man – Killer per caso di Richard Linklater, Tutti tranne te di Will Gluck (dove ha recitato al fianco di Sydney Sweeney) e Twisters di Lee Isaac Chung, il sequel stand-alone del film Twister del 1996.