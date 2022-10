Twister, in arrivo il sequel del blockbuster anni Novanta

Ecco una notizia che farà felici molti fan del cinema anni Novanta: nelle scorse ore è stato annunciato il sequel di Twister , film cult del 1996. Amblin Entertainment, società di produzione cinematografica di Steven Spielberg, ha annunciato il nuovo film, che non sarà un remake ma avrà al centro una nuova storia che si prepara ad appassionare vecchi e nuovi fan di tutto il mondo. La società di Spielberg non lavorerà da sola ma sarà affiancata da Universal Pictures e Warner Bros., il che dà la misura dell’impegno economico che c’è dietro il sequel, che si preannuncia particolarmente ambizioso e dalle alte aspettative.

Cosa si sa del sequel di Twister

Benché l’annuncio sia appena arrivato, i lavori per il sequel di Twister sono già in fase avanzata. Infatti, esiste già una sceneggiatura scritta da Mark L. Smith e c’è già anche un regista, ossia Joseph Kosinski. Una scelta intelligente da parte della produzione, visto che di recente Kosinski ha firmato quello straordinario successo cinematografico che si è rivelato essere Top Gun: Maverick. Tuttavia, benché sia stato la scelta numero uno, proprio il successo dell’ultimo film con Tom Cruise pare aver complicato le cose, visto che per i troppi impegni che si stanno accavallando potrebbe non riuscire a prendere in mano questa regia.