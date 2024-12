Chad Powers, il teaser trailer della serie comedy con Glen Powell

Dopo la brevissima anticipazione contenuta nella clip diffusa da Disney+ sulle serie televisive che arriveranno in streaming il prossimo anno, arriva online il primo teaser trailer di Chad Powers, lo show comedy con Glen Powell ambientata nel mondo del football universitario statunitense. Il teaser, una clip di 15 secondi, non rivela la data di distribuzione. Negli States uscirà prossimamente per Hulu , mentre in Italia sarà diffusa in streaming da Disney+, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Powell, campione sotto mentite spoglie

Con Chad Powers, la serie televisiva che racconta le avventure - soprattutto sportive - dell'omonimo personaggio, Glen Powell e Michael Waldron (qui produttore esecutivo e già creatore di Loki), promettono di trascinare gli spettatori nell'irresistibile universo del football universitario, una realtà che entrambi amano molto e che finirà per conquistare anche il pubblico del piccolo schermo.

Lo show, infatti, ha tutte le premesse per catturare l'attenzione anche dei non appassionati di sport, un po' come è accaduto con Ted Lasso, un successo del genere targato Apple TV+.

Nel primo teaser trailer gli spoiler sono pochissimi ma c'è abbastanza per capire che la storia di Chad Powers nasce da un inganno.

Dopo aver rovinato la sua carriera universitaria per il suo cattivo comportamento, il protagonista è costretto a mascherarsi per continuare a giocare. Russ Holliday tornerà sul campo con le fattezze di Chad Powers, un giocatore destinato a farsi apprezzare per il suo talento e la sua affabilità.

L'idea del personaggio non è originale ma è presa da uno sketch del 2022 con protagonista l'ex quarterback Eli Manning in cui lo sportivo, sotto le mentite spoglie di Chad Powers, ha sperimentato di persona la realtà dello sport nelle università, precisamente alla Penn State.