The Singers, quando esce su Netflix il cortometraggio candidato Oscar

Il cortometraggio live-action candidato agli Oscar The Singers uscirà il 13 febbraio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La rivista statunitense Variety ha riportato in esclusiva la notizia. Tratto da un racconto del XIX secolo dello scrittore e drammaturgo russo Ivan Turgenev, il film si svolge all’interno di un umile pub dove un gruppo di avventori oppressi si ritrova inaspettatamente in una gara di canto improvvisata. La musica, registrata dal vivo sul set, diventa così in un mezzo di comunicazione dell’emotività in grado di trasformare le persone presenti nel locale. Il regista Sam Davis, che in precedenza aveva ricevuto una nomination agli Oscar per la produzione del cortometraggio Nǎi Nai & Wài Pó – SuperNonne, e che aveva diretto la fotografia sia per il film di formazione Dìdi di Sean Wang, sia per il cortometraggio vincitore dell’Oscar Period. End of Sentence di Rayka Zehtabchi, ha scelto un cast di autentici attori esordienti provenienti dagli angoli più improbabili di TikTok e di YouTube. I talenti canori virali e le personalità uniche del web includono il cantante newyorchese Mike Yung, diventato virale nel 2016 per l’interpretazione soul del brano Unchained Melody e in seguito semifinalista del talent show America’s Got Talent, la leggenda del folk-blues Chris Smither, il pianista e artista di strada Will Harrington, che da adolescente aveva iniziato ad esibirsi per strada a Provincetown, il cantautore australiano Judah Kelly, vincitore del talent show The Voice Australia nel 2017, il tenore lirico e dottorando dell’Università dell’Oklahoma Matthew Corcoran, il veterano dell’esercito americano e narratore Hutch, autore di video virali, e infine Tio Rigo e Mr. George, noti come Llanteros 503, che celebrano in allegre esibizioni su TikTok l’orgoglio di El Salvador. Finora, il cortometraggio The Singers ha riscosso un grande successo, con la vittoria di ben 35 premi in 50 festival cinematografici. Tra gli altri, ha già debuttato al South by Southwest (SXSW) e al Tribeca Festival.