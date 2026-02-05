The Singers, quando esce su Netflix il cortometraggio candidato Oscar

Arriverà il 13 febbraio. Tratto da un racconto del XIX secolo di Ivan Turgenev, il film di Sam Davis si svolge all’interno di un umile pub dove un gruppo di avventori oppressi si ritrova inaspettatamente in una gara di canto improvvisata
Il cortometraggio live-action candidato agli Oscar The Singers uscirà il 13 febbraio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La rivista statunitense Variety ha riportato in esclusiva la notizia. Tratto da un racconto del XIX secolo dello scrittore e drammaturgo russo Ivan Turgenev, il film si svolge all’interno di un umile pub dove un gruppo di avventori oppressi si ritrova inaspettatamente in una gara di canto improvvisata. La musica, registrata dal vivo sul set, diventa così in un mezzo di comunicazione dell’emotività in grado di trasformare le persone presenti nel locale. Il regista Sam Davis, che in precedenza aveva ricevuto una nomination agli Oscar per la produzione del cortometraggio Nǎi Nai & Wài Pó – SuperNonne, e che aveva diretto la fotografia sia per il film di formazione Dìdi di Sean Wang, sia per il cortometraggio vincitore dell’Oscar Period. End of Sentence di Rayka Zehtabchi, ha scelto un cast di autentici attori esordienti provenienti dagli angoli più improbabili di TikTok e di YouTube. I talenti canori virali e le personalità uniche del web includono il cantante newyorchese Mike Yung, diventato virale nel 2016 per l’interpretazione soul del brano Unchained Melody e in seguito semifinalista del talent show America’s Got Talent, la leggenda del folk-blues Chris Smither, il pianista e artista di strada Will Harrington, che da adolescente aveva iniziato ad esibirsi per strada a Provincetown, il cantautore australiano Judah Kelly, vincitore del talent show The Voice Australia nel 2017, il tenore lirico e dottorando dell’Università dell’Oklahoma Matthew Corcoran, il veterano dell’esercito americano e narratore Hutch, autore di video virali, e infine Tio Rigo e Mr. George, noti come Llanteros 503, che celebrano in allegre esibizioni su TikTok l’orgoglio di El Salvador. Finora, il cortometraggio The Singers ha riscosso un grande successo, con la vittoria di ben 35 premi in 50 festival cinematografici. Tra gli altri, ha già debuttato al South by Southwest (SXSW) e al Tribeca Festival.
I PREMI OSCAR 2026
La 98ª edizione dei premi Oscar si terrà nella notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà presentata da Conan O’Brien, alla seconda conduzione dopo l’edizione 2025. Il 22 gennaio, al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, l’attrice Danielle Brooks e l’attore Lewis Pullman hanno ufficializzato le candidature nelle 24 categorie in gara, compresa la nuova categoria Miglior casting. Il record assoluto di nomination nella storia del cinema riguarda il film I peccatori di Ryan Coogler, che ha collezionato ben 16 nomination (e ha superato così il precedente record di 14 candidature prima detenuto dalle pellicole Eva contro Eva di Joseph L. Mankiewicz, Titanic di James Cameron e La La Land di Damien Chazelle). In seconda posizione, con 13 nomination, c’è invece il film Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, il grande favorito. Nella categoria Miglior attore protagonista, invece, spicca Timothée Chalamet in Marty Supreme, mentre nella categoria Miglior attrice protagonista spicca Jessie Buckley in Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao.
Approfondimento
19 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime Tempestose
Netflix - I Wonder Pictures - Warner Bros. - Teodora Film (tutto Webphoto)
Oscar 2026, dove vedere i 10 titoli candidati a Miglior Film. FOTO
Con l'annuncio delle nomination, inizia la corsa al recupero dei titoli più candidati e di quelli che competono per la statuetta più ambita: quella del film dell'anno. Chi vincerà? La rosa dei dieci candidati include pellicole storiche, d'azione, horror, drammatiche e di stampo sportivo. Molte sono già passate in sala ed è probabile che torneranno nelle prossime settimane. Altre, invece, sono già disponibili in streaming A cura di Vittoria Romagnuolo