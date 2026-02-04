The Death of Robin Hood, la data di uscita del film con Hugh Jackman

Il film The Death of Robin Hood con Hugh Jackman uscirà nei cinema il 19 giugno 2026 . La casa di produzione A24 ha annunciato con un post su X la notizia, condivisa tramite un breve video che mostra un primo piano del protagonista nei panni del leggendario fuorilegge Robin Hood mentre avanza verso la telecamera prima di scomparire in una nuvola di fumo. Come recita la sinossi ufficiale, la rivisitazione più dark della leggenda di Robin Hood vede il personaggio “alle prese con il suo passato dopo una vita di crimini e omicidi”. Il protagonista è infatti “un uomo solitario e logorato dalle battaglie che si ritrova gravemente ferito e nelle mani di una donna misteriosa, che gli offre una possibilità di salvezza”. Il cast include anche Jodie Comer (Killing Eve e 28 anni dopo ), Bill Skarsgård ( Nosferatu e It), Noah Jupe (A Quiet Place – Un posto tranquillo e Honey Boy), Murray Bartlett ( The White Lotus ed Ecco a voi i Chippendales) e Faith Delaney ( Here , Stranger Things: The First Shadow e Hamnet – Nel nome del figlio ). Interamente girato nell’Irlanda del Nord con la regia e la sceneggiatura di Michael Sarnoski (Pig e A Quiet Place – Giorno 1 ), il film include nel team di produzione Aaron Ryder (candidato all’Oscar per Arrival), Andrew Swett e Alexander Black.

ROBIN HOOD NEI FILM E NELLE SERIE TV

Finora sono stati realizzati numerosi film su Robin Hood, compresa la pellicola La leggenda di Robin Hood (1938) con Errol Flynn, il film d’animazione Disney Robin Hood (1973), una delle versioni più note che ha incassato 32 milioni di dollari negli Stati Uniti, e ancora i film Robin e Mariam (1976) con Sean Connery, Robin Hood – Principe dei ladri (1991) con Kevin Costner, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia (1993) di Mel Brooks e Robin Hood (2010) di Ridley Scott e con Russell Crowe. Non è mancata neppure la serie tv MGM+ Robin Hood (2025). Hugh Jackman si è unito alla nuova versione The Death of Robin Hood nel 2024. “Quello che amo di più della visione di Mike (il regista Michael Sarnoski, ndr) di Robin Hood è che la sceneggiatura ha dato potere e mostra come il potere possa essere usato per il bene e per il male”, ha dichiarato l’attore a Entertainment Weekly. “Robin Hood è un uomo reale nella nostra storia, con cicatrici, dolore, rimpianto e sì, anche amore. La storia di Mike gli dà un nuovo peso. Per me è un personaggio molto bello e umano”. Jackman è noto soprattutto per aver recitato in film come X-Men, Van Helsing, Australia, I Miserabili, The Greatest Showman, Deadpool & Wolverine e Song Sung Blue. Dopo aver vinto un Emmy Award per la Miglior performance in un programma di varietà o musicale per la 58ª cerimonia dei Tony Awards, un Grammy Award per la Miglior raccolta di colonna sonora per arti visive per The Greatest Showman e un Tony Award come Miglior attore protagonista in un musical per The Boy From Oz, per diventare EGOT (le persone che hanno vinto i quattro principali premi statunitensi dell’intrattenimento) ha bisogno di vincere soltanto un premio Oscar. Il regista Michael Sarnoski ha dichiarato che il nuovo film affascinerà il pubblico “perché le interpretazioni del cast sono così originali e così diverse da ciò che avete visto prima”. Il nuovo Robin Hood è infatti “un fuorilegge assassino, che ha fatto cose terribili ed è un essere mostruoso”, che deve “capire come si sente riguardo a questo, a essere rappresentato come un eroe, quando non sa cosa è stato davvero”.