Patrick Schwarzenegger si è unito al cast di Bunker, il film del regista francese Florian Zeller con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz . Come riporta in esclusiva Deadline, quando un architetto accetta di realizzare un progetto moralmente ambiguo – la costruzione di un bunker di sopravvivenza per un miliardario della tecnologia, la moglie dell’uomo inizia a mettere in discussione il loro matrimonio dopo 17 anni insieme. Secondo la descrizione ufficiale, si tratta di “un thriller che approfondisce le sfide emotive e morali che una coppia affronta tra le tensioni del mondo che li circonda, esplorando le paure, i dubbi e i dilemmi che definiscono la nostra epoca”. Il cast include anche l’attore britannico e star della serie tv Adolescence Stephen Graham . “Sono entusiasta di lavorare con un talento incredibile come Stephen, la cui capacità unica, con un solo gesto, di spezzarci il cuore e al contempo spaventarci, contribuirà a rendere Bunker un thriller profondamente toccante”, aveva commentato Zeller. Sullo sviluppo del film, il regista ha spiegato: “Volevo raccontare la storia di un matrimonio ed ero profondamente emozionato all’idea di lavorare con una coppia reale. Mi sono subito sentito attratto dall’idea di lavorare con Javier Bardem e Penélope Cruz, due degli attori più talentuosi del momento, che tra l’altro erano anche una delle coppie più iconiche. Ho scritto Bunker per loro. Questo film sposterà i confini della narrazione e della verità emotiva, sfumando i confini tra realtà e finzione in un modo che risulta emozionante e profondamente umano”.

UNA CARRIERA TRA GRANDE E PICCOLO SCHERMO

Nato nel 1993 a Los Angeles, Patrick Schwarzenegger è il figlio dell’attore Arnold Schwarzenegger e della giornalista Maria Shriver. Recentemente, ha interpretato il personaggio di Saxon, il fratello maggiore dei Ratliff, nella terza stagione della serie tv HBO The White Lotus di Mike White, ha recitato nel ruolo di Tim Tebow nella serie tv in dieci episodi American Sports Story: Aaron Hernandez di Ryan Murphy sull’ascesa e sul declino della star della NFL Hernandez e ha poco concluso le riprese del film Love of Your Live con Margaret Qualley. Ha recitato, tra le altre, nella miniserie The Staircase – Una morte sospetta con Colin Firth e Toni Collette e in Gen V, lo spin-off di The Boys. Javier Bardem e Penélope Cruz, che sono marito e moglie nella vita reale, hanno condiviso più volte lo schermo. Il loro primo incontro cinematografico risale al 1992 nel film Prosciutto prosciutto di Bigas Luna, dove hanno interpretato due giovani coinvolti in una storia d’amore travolgente tra passione, desiderio e conflitti familiari. Nel 2008 è stata la volta di Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen e con Scarlett Johansson, pellicola per la quale Cruz ha vinto il premio Oscar come Miglior attrice non protagonista. Nel 2017, nel film Escobar – Il fascino del male di Fernando León de Aranoia, hanno poi interpretato il criminale e politico colombiano Pablo Escobar e la giornalista Virginia Vallejo, mostrando il lato più oscuro e pericoloso di una storia d’amore segnata dal potere e dal crimine. Infine, nella pellicola Tutti lo sanno del 2018 di Asghar Farhadi, hanno interpretato una coppia coinvolta in un mistero familiare che riporta a galla segreti del passato, in una mescolanza di dramma psicologico e tensione emotiva.