Fubar, Netflix cancella la serie tv con Arnold Schwarzenegger

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha cancellato la serie tv Fubar con Arnold Schwarzenegger dopo appena due stagioni. Lo show, che nel 2023 aveva ottenuto un grande successo sulla piattaforma di streaming grazie alla prima stagione, non ha infatti ripetuto le stesse performance con la seconda, che aveva debuttato soltanto lo scorso 12 giugno. Nella prima settimana di uscita, i nuovi episodi di Fubar avevano ottenuto appena 2,2 milioni di visualizzazioni e si erano classificati al decimo posto nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste su Netflix. Dopo tre sole settimane, però, la serie, che non aveva mai superato il settimo posto, era fuoriuscita dalla classifica. Creato da Nick Santora, che è anche showrunner e produttore esecutivo, il dramedy d’azione racconta la storia di Luke Brunner che, secondo la sinossi ufficiale, “è un veterano agente della CIA che, fino a poco tempo fa, era sull’orlo del pensionamento. Dopo la sua ultima missione, in cui ha salvato un altro agente – che guarda caso era sua figlia – è tornato e si trova faccia a faccia con nuovi cattivi. Si tratta di una vecchia fiamma del passato di Luke che minaccia di distruggere il mondo...se non distrugge prima la sua vita”. Il cast di Fubar include, oltre ad Arnold Schwarzenegger nei panni del protagonista Luke Brunner, anche Monica Barbaro nel ruolo di sua figlia nonché spia governativa Emma, Carrie-Ann Moss nel ruolo della sua ex fiamma nonché spia Greta Nelso, e ancora Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Carrie-Ann Moss, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris e Scott Thompson.

LE SERIE TV RINNOVATE, DA MERCOLEDÌ A BRIDGERTON

Nonostante la cancellazione di Fubar, Netflix ha riconosciuto il grande successo di molte altre serie tv, che ha recentemente rinnovato. La piattaforma di streaming ha infatti confermato l’arrivo della terza stagione di Mercoledì con Jenna Ortega (che non ha ancora una data di uscita ufficiale), e non solo. Sugli schermi Netflix arriveranno anche la seconda stagione dello show giallo Untamed, la terza stagione di Tires, la seconda stagione della serie western Ransom Canyon, l’ottava stagione di Virgin River, la quinta e la sesta stagione di Bridgerton, la seconda stagione di Forever, la seconda stagione di The Four Seasons, la quarta stagione di The Diplomat, la terza stagione di Uno splendido errore, la terza stagione di Survival of the Thickest, la nuova stagione di Geek Girl, la quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, la quinta stagione de Il colore delle magnolie, la seconda stagione di Devil May Cry, la seconda stagione di Beauty in Black, la seconda stagione di Nobody Wants This, la seconda stagione di A Man on the Inside e la seconda stagione The Vince Staples Show. Non resta quindi che sintonizzarsi nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming, telecomando o device alla mano, per godere di tutte le novità in arrivo. Quanto a Fubar, anche se non sono previste nuove avventure, le prime due stagioni della serie potranno ugualmente tenere compagnia agli spettatori tra una missione di spionaggio e l'altra.