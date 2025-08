Il mio anno a Oxford, trama e cast del film Netflix

Classe 1993, Sofia Carson è nata in Florida da genitori di origine colombiana. Dopo aver debuttato nel 2014 su Disney Channel in Austin & Ally, è diventata celebre grazie al ruolo di Evie nella saga di Descendants. Nel corso degli anni preso parte a film di successo quali Feel the Beat, Songbird e Purple Hearts per Netflix, dove non solo ha recitato ma ha anche prodotto la colonna sonora, contribuendo alla stesura dei brani. Il film Il mio anno a Oxford rappreseta la sua ultima collaborazione in ordine di tempo con la piattaforma. Oltre all’attività cinematografica, ha pubblicato un album 2022 e lavora attivamente come ambasciatrice per UNICEF e per la Latin GRAMMY Cultural Foundation.