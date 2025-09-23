Adolescence, i creatori svelano i piani per un ipotetico sequel

Un viaggio narrativo intenso, costruito tramite puntate girate interamente in piano sequenza rendendo la serie un fenomeno thriller. Gli autori rispondono alla possibilità o meno di un sequel

“Non ci sarà un seguito. Per noi la storia di Jamie Miller si è conclusa, o almeno abbiamo raccontato tutto ciò che volevamo raccontare”.

Con queste parole il co-creatore della serie Netflix Adolescence che ha conquistato pubblico e critica – fino a trionfare agli Emmy – ha spento definitivamente le speranze di una seconda stagione: per i fan si chiude così ogni possibilità di vedere un seguito di una delle produzioni più acclamate degli ultimi anni.

LA FINE DI UNA STORIA DI SUCCESSO Il successo della serie è stato certificato dagli otto Emmy Awards: miglior miniserie o serie antologica, miglior attore protagonista (Stephen Graham), miglior attore non protagonista (Owen Cooper, diventato il più giovane vincitore di sempre a soli 15 anni), miglior attrice non protagonista (Erin Doherty), miglior regia (Philip Barantini), miglior sceneggiatura (Jack Thorne e Stephen Graham), miglior casting e miglior fotografia.

Una pioggia di riconoscimenti che ha reso inevitabile l’apertura di discussioni su un possibile seguito. Per mesi si è parlato di una seconda stagione, magari incentrata sul punto di vista di Katie Leonard, la giovane coinvolta negli eventi. Tuttavia, i creatori hanno escluso con decisione questa strada: “Molti dicono che sarebbe bello vedere la storia dal punto di vista di Katie. Probabilmente sì, ma non penso che siamo le persone giuste per farla”. Potrebbe interessarti Cime tempestose, Owen Cooper è la versione giovane di Heathcliff