Morbius, la recensione del film con Jared Leto

Jared Leto è Morbius, scienziato e vampiro

approfondimento

Morbius, cast e trailer: cosa c'è da sapere sul film con Jared Leto

Jared Leto, si sa, adora mutare forma sullo schermo, almeno quanto il personaggio di Mystica degli X-Men. E grazie a questa sua inclinazione ha vinto un Oscar, perdendo 15 chili, grazie all’interpretazione transgender Rayon di Dallas Buyer Club, ma si è portato a casa pure un Razzie Award come peggior attore non protagonista per colpa della sua trasformazione nel pingue ed eccentrico Paolo Gucci di House of Gucci. Ça va sans dire, il personaggio del Dottor Morbius, apparso per la prima volta nel 1971 nel numero 101 del fumetto Amazing Spider-Man pare fatto su misura per il front-man dei Thirty Seconds to Mars. Bello e dannato, geniale e tormentato, lo scienziato che si trasforma in un mostro assetato di plasma, a causa del Dna di un pipistrello vampiro, è una sorta di esplosivo mix tra Dracula e il Dottor Jekyll. Come insegna il film di Coppola. dedicato al romanzo di Bram Stoker il sangue è la vita, ma la pellicola diretta da Daniel Espinosa (Child 44 - Il bambino numero 44, Life - Non oltrepassare il limite) risulta a tratti anemica. E non tanto per le trasformazioni del volto del protagonista (è stato usato lo stesso software per creare il Thanos di Avengers) ma per una sceneggiatura che non brilla per originalità e per alcune sequenza action rese troppo confuse e scure da una Computer Graphic un filo zoppicante. Restano, invece alcune chicche, come la nave laboratorio che si chiama F W, Murnau come il regista di Nosferatu e che in effetti ha la stessa funzione del veliero Demeter, e il cameo del cubo di Rubik. Sicché sulle note di una soundtrack che alterna Dmitri Shostakovich con i Jam di Paul Weller, assistiamo alle evoluzione di un Prometeo che da biomedico infermo capace di rifiutare un premio Nobel si trasfigura in un’ agile e affamata creatura della notte in grado di usare l'ecolocalizzazione,. Ma è noto da un grande potere deriva una grande responsabilità.