Morbius, cast e trailer: cosa c'è da sapere sul film con Jared Leto

Il regista di Morbius, Daniel Espinosa, ha recentemente definito il personaggio un antieroe. “La maggior parte dei grandi eroi sono antieroi. La maggior parte di noi è restia ad accettare di essere il prescelto e Morbius è lo stesso. I personaggi più interessanti dell’universo Marvel sono sempre stati quelli che hanno avuto un piede per lato: Magneto, Rogue, Wolverine, a modo suo Venom. Tutti questi personaggi sono quelli che sono fondamentalmente i più affascinanti per noi spettatori e lettori di fumetti”. A proposito del lavoro di Jared Leto sul personaggio, durante un’intervista con GamesRadar+ Espinosa ha detto: “Non l’ho quasi mai visto entrare nel ruolo, sul set c’era praticamente Michael Morbius. Non appena usciva dal camerino non era più Jared Leto e non voleva che gli si parlasse come parlavamo a Jared Leto. È un attore davvero dedito. Per molti versi fa bene, è molto difficile calarsi in quel personaggio perciò restare nei suoi panni per tutto il giorno gli ha dato una certa libertà. Molte persone quando parlano di Jared fanno riferimento ai suoi sforzi, alle sue difficoltà, ma la cosa divertente del lavorare con Jared è che anche molto alla mano, può fare di tutto”.