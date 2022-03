Moon Knight, nuovo teaser trailer per la serie Marvel su Disney+

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie televisiva live action che racconta dell'antieroe Marvel. L’hype è alle stelle (anzi, alla luna, per rimanere in tema). Manca soltanto una settimana al debutto dello show sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

È uscito un nuovo teaser trailer della durata di un minuto di Moon Knight, la serie televisiva Marvel che arriverà la prossima settimana su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



L’hype è alle stelle, anzi alla luna, per rimanere in tema antieroe Marvel messo a titolo… Il debutto dello show è previsto per il 30 marzo.

Questo video che anticipa ciò che vedremo si intitola Protect. Dura 60 secondi ma riesce perfettamente a rendere l'atmosfera molto cupa che connoterà la serie live action in cui vedremo Oscar Isaac alle prese con i suoi alter ego.

Il teaser mixa nuovi spezzoni dello show, compresa una battaglia tra Moon Knight e una creatura che per adesso non è meglio identificata.



Potete guardare il nuovo teaser trailer di Moon Knight nei video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La serie approfondimento Moon Knight, nuovo video clip della serie Marvel Moon Knight seguirà le avventure di Steven Grant, impiegato di un negozio di souvenir che vive una vita a dir poco tranquilla. Però viene colpito da vuoti di memoria accompagnati da flashback e ricordi che sembrano provenire da un'altra vita. Scoprirà di essere affetto da un disturbo dissociativo dell'identità. La scoperta scioccante è quella di condividere il proprio corpo con un mercenario, Marc Spector. Vivrà quindi due vite, condotte su binari paralleli. Steven/Marc hanno parecchi nemici, soprattutto per la faccia della medaglia di Marc. Tra un impiegato di un negozio di souvenir e un mercenario, infatti, indovinate un po' chi è che può avere il maggior numero di nemici? Ecco.

Le due persone che si annidano nello stesso corpo dovranno indagare sulle proprie identità, spingendosi in un mistero tra i potenti dei dell'Egitto. La posta in gioco è altissima: perdere significa morire.



Cast e produzione

approfondimento Moon Knight, serie tv con l'ultima interpretazione di Gaspard Ulliel Moon Knight ha come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. A dirigere gli episodi ci sono Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono produttori esecutivi.

Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.



Oltre al nuovo teaser, anche una featurette approfondimento Moon Knight, teaser trailer e foto della serie con Oscar Isaac Oltre al video che fa da spot alla serie, è uscita anche una featurette in cui vediamo Oscar Isaac (Steven Grant / Marc Spector), May Calamawy (Layla) ed Ethan Hawke (Arthur Harrow) che raccontano i propri personaggi. Potete guardare la featurette nel video che trovate in fondo a questo articolo.

La storia del personaggio di Moon Knight

Il vigilante che va sotto il nome di Moon Knight è stato creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) su Werewolf by Night (prima serie) n. 32, uscito nell’agosto 1975.



Dietro all'eroe mascherato si cela Marc Spector, ex marine che comincia a lavorare al soldo del mercenario Raoul Bushman. Quest'ultimo però lo lascerà in fin di vita nel bel mezzo di una spedizione in Egitto. Qui gli abitanti lo portano dalla statua del dio Khonshu, che gli appare chiedendogli di diventare un guerriero sulla Terra. È così che nascerà Moon Knight, un supereroe con capacità fisiche che di notte aumentano a dismisura, arrivando a un livello sovrannaturale. Inoltre gli svariati gadget messi a punto da Spector potenzieranno i poteri di questo eroe. Con il passare degli anni, Marc Spector è vittima di un tracollo. Cade in depressione e incomincia essere perseguitato dalle visioni di Khonshu. Oltre a questa sua metamorfosi psichica, si assiste anche a un cambiamento a livello di brutalità: rispetto all'inizio, incomincia a uccidere molto più volentieri i criminali. E in maniera molto più cruenta.



Isaac ed Hawke sostengono le proteste dei dipendenti LGTB di Disney approfondimento Don't say gay, i Marvel Studios contro la legge della Florida Nelle scorse ore abbiamo parlato di Oscar Isaac ed Ethan Hawke in relazione agli scioperi dei dipendenti LGTB di Disney, che hanno protestato per come l'azienda avrebbe gestito la proposta di legge Don't Say Gay, diventata poi legge in Florida. Martedì 22 marzo è stato indetto lo sciopero generale dei lavoratori dell'azienda che sostengono la comunità LGTB. Alcuni dipendenti, però, non hanno potuto scioperare, ad esempio, coloro che stavano promuovendo Moon Knight. Proprio durante la promozione della serie, i due protagonisti, Oscar Isaac ed Ethan Hawke, hanno parlato dell'argomento. Isaac ha detto: "Penso che il mio commento sarebbe: gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gay gayyyyyy!”, interrompendo il suo commento con una canzone in cui ha continuato a ripetere la parola che la legge della Florida di fatto mette al bando. La star ha voluto offrire in questa maniera il proprio sostegno a chi sta protestando contro quella legge. "È una legge assolutamente ridicola", ha continuato Isaac, parlando in particolare della legge Don't Say Gay che è stata da poco approvata in Florida. Ricordiamo che questa legge vieta a insegnanti ed educatori di parlare di orientamento sessuale e di identità di genere. "È da pazzi. È follia. E spero che la Disney come azienda si opponga il più energicamente possibile a questa idea. È sorprendente che esista anche in questo Paese”, ha dichiarato Oscar Isaac a Variety.

Anche Ethan Hawke sostiene la comunità LGBTQ+ approfondimento Disney vs legge Don't Say Gay ma dipendenti Pixar parlano di censure Invece Ethan Hawke non ha affrontato le specifiche della legislazione né le proteste a seguito della risposta della Disney a quella legge - ha detto: "Non ne sono informato”. Però l’attore ha comunque parlato dell'importanza della visibilità della comunità LGBTQ+ nella cultura popolare. "Il lavoro della mia vita è dedicato alla creazione di empatia", ha detto Hawke. “Sento il potere delle storie che ci raccontiamo. Se dici la verità sull'esperienza umana, inviti all'empatia. E più ci sono luoghi in cui brilliamo, meno luoghi bui ci saranno e meno di cui aver paura. E più comprendiamo le reciproche esperienze, più umanità troviamo in esse e meglio ci sentiamo tutti. Quindi questo è il mio lavoro, ed è quello in cui credo”, ha affermato Hawke.

Di seguito potete guardare la featurette in cui Oscar Isaac (Steven Grant / Marc Spector), May Calamawy (Layla) ed Ethan Hawke (Arthur Harrow) raccontano i propri personaggi.