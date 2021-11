Moon Knight, teaser trailer e foto della serie con Oscar Isaac

Un breve teaser e nuovi scatti mostrano l'attore statunitense nei panni dell'ex mercenario dotato di poteri soprannaturali Marc Spector. La serie sarà distribuita nel corso del 2022 su Disney + Condividi

Come sapranno i fan del progetto, “Moon Knight”, la serie tv prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios con protagonista Oscar Isaac nei panni dell'omonimo antieroe, arriverà in streaming solo il prossimo anno. In attesa della data precisa di distribuzione dello show su Disney +, sono state rese disponibili per il pubblico nuove foto della serie attualmente in fase di post-produzione. Assieme alle foto, è stato diffuso anche un teaser trailer, dalla durata di poco più di trenta secondi, particolarmente accattivante.

Isaac nei panni dell'antieroe Marc Spector approfondimento Jessica Chastain e Oscar Isaac, il bacio al Festival di Venezia “Presto in streaming”, questo l'annuncio che scorre in coda al teaser trailer di “Moon Knight”, presentato al pubblico in occasione dell'evento Disney Plus Day da poco concluso. Il nuovo show prodotto da Kevin Feige è stato uno dei titoli attesi per la prossima stagione di cui sono state fornite alcune anticipazioni. Della serie, al momento in fase di post-produzione, sono ormai noti molti dettagli ma a colpirci è l'intensità dell'interpretazione del suo protagonista, l'attore Oscar Isaac, al centro del nuovo video e di alcuni dei nuovi scatti, contenuti inediti che in questi giorni hanno fatto il giro della rete.

Il teaser mostra l'incredulità dell'antieroe Marvel di fronte alla scoperta della sua nuova identità. Dotato di straordinari poteri emersi dopo aver subito l'influsso di una antica divinità egizia, il mercenario Marc Spector deve fare i conti con la sua nuova indole che quando c'è la Luna lo spinge a compiere ogni tipo di azione. Il teaser non rivela molto del costume del protagonista ma è ragionevole supporre che il look sarà ripreso dall'aspetto del personaggio nato dai fumetti Marvel e disegnato da Don Perlin a metà degli anni Settanta. Il personaggio è apparso per la prima volta sulle pagine di “Warewolf by the Night”. Nella serie, come nel comicbook, Marc Spector avrà diversi alter ego.

Le foto in anteprima dello show leggi anche Oscar Isaac sarà Francis Ford Coppola nel film "Francis e il Padrino" Le foto diffuse in anteprima mostrano l'attore all'opera in un'ambientazione decisamente notturna. Le riprese di “Moon Knight” si sono concluse lo scorso settembre e sono state effettuate principalmente in Ungheria, a Budapest. Una Luna misteriosa e minacciosa - la stessa che campeggia nel logo dello show - fa capolino tra i palazzi della città ritratta in tutto il suo splendore decadente.

Le foto e il nuovo teaser non fanno che accrescere le aspettattive per “Moon Knight” un altro prodotto originale targato Disney +. Le sei puntate, dirette dal regista Mohamed Diab, dovrebbero avere una durata compresa tra i quaranta e i cinquanta minuti ciascuna. Showrunner della serie, Jeremy Slater.

@Marvel Studios

@Marvel Studios

@Marvel Studios