Morbius, il nuovo poster del film con Jared Leto

Manca poco per il debutto di Morbius , il film Sony Pictures con protagonista Jared Leto nei panni del Dottor Michael Morbius, il vampiro vivente. L'attesa per il 1° aprile, data confermata per l'uscita internazionale, anticipata al 31 marzo per i cinema italiani , è affollata di nuovi contenuti, tra cui spiccano featurette e nuovi poster legati alla distribuzione della pellicola nel circuito IMAX, 4DX e Screen X.

I nuovi poster e la featurette con Jared Leto

Jared Leto, già protagonista di questa stagione cinematografica per la sua partecipazione in House of Gucci, è impegnatissimo per la promozione internazionale di Morbius, pellicola prodotta da Sony Pictures e distribuita da Warner Bros. in cui si mette alla prova con un personaggio inedito per il grande schermo.

I nuovi poster insistono sul carattere suggestivo e visivamente accattivante del protagonista di questa nuova avventura tratta dai fumetti Marvel che offre senz'altro numerosi spunti grafici che anticipano il carattere molto oscuro e a tratti horror del Dottor Michael Morbius affetto da vampirismo. Alcuni poster sono stati realizzati per ricordare al pubblico che il nuovo film diretto da Daniel Espinosa (già regista di Safe House – Nessuno è al sicuro e Life -Non oltrepassare il limite), è disponibile nei formati IMAX e Screen X, con schermo panoramico, oltre che in versione 4D, che fornisce agli spettatori un'esperienza multisensoriale, arricchita da effetti pratici quali vento, odori e sedili in movimento.