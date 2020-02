I 30 migliori film catastrofici

Cosa c'è di più rilassante della fine del mondo? Almeno finché l'Apocalisse se ne rimane confinata sullo schermo del cinema o di casa, ovviamente. È proprio per via di questo loro potere catartico, che i disaster movie hanno tanto successo di pubblico. Per celebrare questo rovinoso genere, ecco la classifica dei 30 migliori film catastrofici.

La classifica dei migliori film catastrofici

30 – Geostorm, 2017

REGIA: Dean Devlin

ATTORI: Gerard Butler, Ed Harris, Andy Garcia, Katheryn Winnick, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Robert Sheehan, Mare Winningham, Amr Waked, Drew Powell, Eugenio Derbez, Sterling Jerins

Un avanzato impianto satellitare globale ha consentito l’eliminazione di disastrose tempeste, risolvendo il problema della siccità nel mondo. L’ex responsabile del progetto però individua una potenziale minaccia. Dopo i primi effetti catastrofici, ecco la risposta: qualcuno sta tentando di sabotare il sistema, provocando un geostorm che metterebbe a rischio la popolazione mondiale.

29 – L’avventura del Poseidon, 1972

REGIA: Ronald Neame

ATTORI: Gene Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Carol Lynley, Roddy McDowall, Stella Stevens, Shelley Winters, Jack Albertson, Pamela Sue Martin

Il Poseidon è un transatlantico pronto al pensionamento. Nel corso della sua ultima crociera nel Mediterraneo viene però travolto da una gigantesca ondata, frutto di un terremoto sottomarino. La nave si rovescia e uccide quasi tutti i suoi passeggeri. I pochi superstiti dovranno decidere se restare immobili o tentare la scalata verso l’esterno.

28 - Teriminator – Destino oscuro, 2019

REGIA: Tim Miller

ATTORI: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna, Steven Cree, Natalia Reyes, Edward Furlong, Tom Hopper

Sequel diretto dei primi due film della saga, ambientato 27 anni dopo gli avvenimenti di Terminator 2. Sarah Connor salva la vita di una ragazza, Dani, sulle cui tracce c’è un cyborg dalla tecnologia molto avanzata. Inviato da Skynet, dal futuro, si ritrova a fare i conti con Grace, metà umana e metà androide, la risposta della resistenza. Le due però non bastano e così decidono di rivolgersi a un vecchio modello di Terminator, identico a quello che Sarah conosce bene.

27 – Benvenuti a Zombieland, 2009

REGIA: Ruben Fleischer

ATTORI: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Amber Heard, Bill Murray, Emma Stone, Abigail Breslin, Derek Graf

Un gruppo di sopravvissuti a un’apocalisse zombie si incontra per puro caso. Tutti hanno obiettivi differenti e, chiamandosi con i nomi delle rispettive città d’appartenenza, si tramutano in una sorta di famiglia disfunzionale. L’uno al fianco dell’altra per sopravvivere un giorno in più, tra disperazione, azione, risate e sentimenti.

26 - Crawl – Intrappolati, 2019

REGIA: Alexandre Aja

ATTORI: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner, Ami Metcalf, Joe Palma, Morfydd Clark, Tina Pribicevic, Annamaria Serda, Savannah Steyn, Jovana Dragas, Colin McFarlane

Haley sente l’annuncio delle autorità in merito a un potente uragano che sta per abbattersi in Florida, proprio nella sua area. Tutti devono evacuare la città ma lei non riesce a mettersi in contatto con suo padre. Decide dunque di andare a casa sua, trovandolo ferito nell’intercapedine sotto la casa. Questa si sta allagando e presto i due dovranno fare i conti con dei letali ospiti inattesi, dei famelici alligatori.

25 - Cercasi amore per la fine del mondo, 2012

REGIA: Lorene Scafaria

ATTORI: Steve Carell, Keira Knightley, Adam Brody, Melanie Lynskey, William Petersen, Amy Schumer, Martin Sheen

Disaster Movie e commedia romantica si fondono in questo insolito film del 2012 (anno in cui secondo alcuni sarebbe arrivata la fine del mondo... per fortuna a torto!). Steve Carell e Keira Knightley sono due persone dai caratteri opposti - tanto prevedibile lui, quanto imprevedibile lei - che si incontrano nel caos che segue all'annuncio del contatto imminente di un asteroide con il pianeta Terra.

24 – World War Z, 2013

REGIA: Marc Forster

ATTORI: Brad Pitt, Mireille Enos, Eric West, Matthew Fox, James Badge Dale, David Morse, Elyes Gabel, Michiel Huisman, David Andrews, Trevor White, Sterling Jerins, Daniel Newman, Nikola Djuricko, Pierfrancesco Favino

Gerry Lane è un impiegato delle Nazioni Unite. Si ritrova a fronteggiare una disperata corsa contro il tempo, lottando per fermare un’epidemia in grado di decimare la popolazione mondiale. Si era ritirato a vita privata ma quanto accaduto lo costringe a tornare in servizio. Mette in salvo la propria famiglia e cerca il luogo del primo contagio.

23 – Jurassic World, 2015

REGIA: Colin Trevorrow

ATTORI: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson, Judy Greer, Ty Simpkins, Nick Robinson, B.D. Wong, Irrfan Khan, Lauren Lapkus, Brian Tee, Katie McGrath, Andy Buckley

A distanza di 22 anni dal disastro di Jurassic Park, il mondo ha ormai appreso del ritorno in vita dei dinosauri. Il parco divertimenti è stato infine ultimato e messo in sicurezza. Anche stavolta però si è deciso di andare oltre, creando un ibrido di specie, incontrollabile e pericolosamente intelligente. Un disastro annunciato, con migliaia di vite in pericolo.

22 - Deep Impact, 1998

REGIA: Mimi Leder

ATTORI: Robert Duvall, Elijah Wood, Tea Leoni, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, Leelee Sobieski, Morgan Freeman, Jon Favreau

Il terrore arriva dal cielo, sotto forma di una cometa che minaccia di spazzare via ogni forma di vita dalla faccia della Terra. Per salvare la pellaccia, i governi di tutto il mondo uniscono le forze con una missione che ha lo scopo di far esplodere il corpo celeste con delle testate nucleari. Con l'Apocalisse alle porte si incrociano le vite di una serie di persone, da una semplice giornalista al Presidente degli Stati Uniti.

21 – Pacific Rim, 2013

REGIA: Guillermo del Toro

ATTORI: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman

Una faglia nell’Oceano Pacifico viene sfruttata dai temibili Kaiju per passare dalla loro dimensione alla nostra. Portano con sé morte e distruzione, il che costringe gli uomini a correre ai ripari, realizzando gli Jaegers. Questi sono giganteschi robot, che richiedono degli esperti combattenti. Il progetto viene sospeso in un periodo di apparente calma, nel corso del quale si realizza un gigantesco muro che si ritiene possa bastare contro i Kaiju. La realtà è ben diversa e gli Jaegers dovranno tornare ancora una volta in azione.

20 – 28 giorni dopo, 2002

REGIA: Danny Boyle

ATTORI: Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston, Alex Palmer, Bindu De Stoppani, Jukka Hiltunen

Degli scimpanzé liberati da un laboratorio diffondono un virus altamente contagioso. Dopo 28 giorni Jim si risveglia solo e confuso in ospedale, per poi rendersi conto rapidamente che qualcosa ha devastato Londra. Il virus ha contagiato gli uomini, scatenando una violenza disumana. Si ritroverà con un gruppo di sopravvissuti per le vie del Regno Unito, a caccia di una speranza.

19 - Andromeda Strain, 1971

REGIA: Robert Wise

ATTORI: Artur Hill, David Wayne, Kate Reid, George Mitchell, Paula Kelly, James Olson

Tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton (per intenderci, quello di Jurassic Park), uno dei migliori film catastrofici di sempre, che affronta una grande paura dell'uomo: l'epidemia. In questo caso, si tratta di un superbatterio in grado di far coagulare il sangue all'istante, con esiti a dir poco nefasti. Ma questa minaccia non arriva da ratti o zanzare, bensì dallo spazio, atterrata in una zona sperduta dello Utah a bordo di una sonda spaziale.

18 – Godzilla, 1954

REGIA: Ishiro Honda

ATTORI: Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka, Akira Takarada, Akihiro Hirata, Takahashi Shimura

Ovviamente stiamo parlando dell'originale del 1954, quello che ha dato vita al mito di Godzilla e che ha inaugurato tutto il filone di film sui "mostri giganti" nipponici, gli amatissimi Kaiju. Il Giappone ancora traumatizzato dalle bombe atomiche esorcizza le paure collettive con la storia di un enorme dinosauro sopravvissuto nei fondali marini e reso potentissimo da una serie di esperimenti nucleari. Il lucertolone semina morte e distruzione fin nel cuore della nazione, a Tokyo. Per fermarlo, servirà un'arma ancora più potente delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Nella maggior parte delle scene, Godzilla è interpretato da un attore con indosso un pesante costume.

17 - Independence Day, 1996

REGIA: Roland Emmerich

ATTORI: Will Smith, Jeff Goldblum, Randy Quaid, Bill Pullman, James Rebhorn, Margaret Colin, Vivica A. Fox, Adam Baldwin, Judd Hirsch, James Duval

E se gli alieni fossero ben differenti da quel pacioccone di E.T.? Se lo domanda Roland Emmerich nel disaster movie che rende Will Smith uno degli attori più quotati di Hollywood. Qui gli invasori extraterrestri distruggono davvero di tutto, compresa la Casa Bianca e l'Empire State Building. Del resto, stiamo parlando di uno dei registi più "esplosivi" di Hollywood...

16 - La guerra dei mondi, 1951

REGIA: Byron Haskin

ATTORI: Gene Barry, Ann Robinson, Les Tremayne, Robert Cornthwaite, Lewis Martin

Anche qui scegliamo l'originale, con tutto il rispetto per la versione del 2005 di Steven Spielberg. Oggi il film ispirato al leggendario romanzo (del 1898!) di H.G. Wells ci apparirà datato, ma all'epoca vinse l'Oscar per i migliori effetti speciali. Questo caposaldo del cinema di fantascienza è anche uno dei migliori film catastrofici di sempre: qui gli eserciti di tutto il mondo si coalizzano per resistere all'invasione aliena, ma nulla possono contro un nemico più avanzato tecnologicamente.

15 – Cloverfield, 2008

REGIA: Matt Reeves

ATTORI: Jessica Lucas, T.J. Miller, Michael Stahl-David, Lizzy Kaplan, Mike Vogel

The Blair Witch Project incontra Godzilla nel film prodotto da J.J. Abrams e spinto da una campagna di marketing a dir poco innovativa. Interamente girato con la tecnica del finto found footage, Cloverfield racconta dell'attacco di un mostro tanto spaventoso quanto misterioso alla città di New York, documentato attraverso le riprese (spesso tremolanti) di una videocamera amatoriale.

14 - ...e la Terra prese fuoco, 1961

REGIA: Val Guest

ATTORI: Edward Judd, Janet Munro, Leo McKern, Michael Goodliffe

Una serie di esperimenti nucleari russi e americani in Artide hanno inclinato l'asse terrestre: come risultato, il clima del nostro pianeta è cambiato in modo brusco, con eventi fuori controllo in ogni parte del mondo, da tremendi nubifragi a devastanti siccità. L'unica soluzione, dall'esito a dir poco incerto, consisterà nell'aggiustare l'inclinazione della Terra. Nonostante gli anni che passano, è ancora oggi uno dei migliori film catastrofici mai girati.

13 - The Day After Tomorrow, 2004

REGIA: Roland Emmerich

ATTORI: Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Emmy Rossum, Ian Holm, Dash Mihok, Sela Ward, Austin Nichols

Torna il Re della Distruzione Roland Emmerich e ovviamente fa quello che gli riesce meglio: distruggere tutto. Questa volta, però, niente alieni: a compromettere la vita sulla Terra sono i cambiamenti climatici. Lo scioglimento dei ghiacci polari provoca fenomeni distruttivi in ogni dove, da allagamenti a supertempeste che minacciano di ghiacciare tutto ciò che toccano. Stavolta, uscirne illesi sarà tutt'altro che facile.

12 - Jurassic Park, 1993

REGIA: Steven Spielberg

ATTORI: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello

Il miliardario John Hammond è riuscito a realizzare il suo sogno più grande. Ha riportato in vita i dinosauri in tutta la loro maestosità. Ha anche ridato vita al T-Rex che, come gli altri, è stato posto in gabbia per l'intrattenimento dei potenziali visitatori. La sete di potere di pochi e la iubris di Hammond rappresentano però la ricetta di un vero disastro annunciato.

11 - L'ultima spiaggia, 1959

REGIA: Stanley Kramer

ATTORI: Gregory Peck, Anthony Perkins, Fred Astaire, Ava Gardner, John Tat

In seguito alla Terza Guerra Mondiale tutto l'emisfero settentrionale è diventato zona radioattiva e la contaminazione si sta lentamente spingendo fino agli ultimi avamposti umani, a sud. Per confermare una teoria scientifica di vitale importanza, ma anche per indagare su un misterioso segnale radio proveniente da un punto dove in teoria non dovrebbe più esserci vita umana, dall'Australia parte un sottomarino comandato dall'impavido capitano Towers. Un cast di stelle con Gregory Peck, Anthony Perkins, Fred Astaire e Ava Gardner.

10 – Airport, 1970

REGIA: George Seaton

ATTORI: Burt Lancaster, Dean Martin, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Jean Seberg, Helen Hayes

"Se qualcosa può andare male...", recita la celebre Legge di Murphy. E in effetti in questo film non sembra andarne una giusta, visto che da una parte l'aeroporto di Chicago si ritrova nel pieno di una tormenta di neve, dall'altra un disperato vuole farsi saltare in aria a bordo di un aereo, nella speranza di far incassare alla moglie la sua assicurazione sulla vita. Mettete assieme le due cose e... avrete uno dei migliori disaster movie di sempre.

9 – Contagion, 2011

REGIA: Steven Soderbergh

ATTORI: Matt Damon, Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law

Steven Soderbergh mette in scena con la consueta perizia la storia di un'epidemia fuori controllo. Di ritorno da un viaggio di affari a Hong Kong, una donna sembra aver contratto una banale influenza, che però si rivela essere un virus mortale. Da qui in poi si intrecciano le vicende di suo marito, misteriosamente immune alla malattia, e degli scienziati che indagano sulle origini del contagio e cercano di sviluppare una cura. Tante le stelle di Hollywood a disposizione del regista di Erin Brockovich e Ocean's Eleven.

8 - Apollo 13, 1995

REGIA: Ron Howard

ATTORI: Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Ed Harris, Gary Sinise, Kathleen Quinlan

La storia vera della missione Apollo 13 che, guidata dal capitano Jim Lovell, sarebbe dovuta atterrare sulla Luna nel 1970. Un incidente ai serbatoi danneggia però la navicella e così non solo l'allunaggio diventa impossibile, ma i tre membri dell'equipaggio rischiano anche di non tornare più indietro. A Terra però, gli uomini della NASA si danno da fare per scongiurare la tragedia.

7 - La tempesta perfetta, 2000

REGIA: Wolfgang Petersen

ATTORI: George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, John Hawkes, Karen Allen

Ancora una volta, una storia realmente accaduta. Questa volta però abbiamo un equipaggio in balia non dello spazio profondo, ma dell'oceano... altrettanto profondo. Il comandante di peschereccio Billy Tyne decide di spingere la sua imbarcazione oltre i limiti di pesca, nella speranza di non perdere il lavoro. Una scelta che potrebbe costargli caro, dato che lo mette faccia a faccia con una tempesta di dimensioni inaudite.

6 – Gravity, 2013

REGIA: Alfonso Cuaron

ATTORI: Sandra Bullock, George Clooney

Di nuovo lo spazio, di nuovo un incidente a mettere in pericolo la vita degli astronauti di uno space shuttle in missione per effettuare dei lavori di manutenzione sul telescopio Hubble. A essere investiti da una pioggia di detriti durante la loro "passeggiata spaziale" sono il comandante Matt Kowalsky e l'ingegnere biomedico Ryan Stone. Questa, alla sua prima esperienza in orbita, dovrà riuscire a cavarsela solamente con il suo ingegno. Magistrale la regia del messicano Alfonso Cuaron.

5 - L'inferno di cristallo, 1974

REGIA: John Guillermin, Irwin Allen

ATTORI: Steve McQueen, Paul Newman, Fred Astaire, William Holden, Faye Dunaway, Susan Blakely, Richard Chamberlain

A San Francisco, durante l'inaugurazione dell'edificio più alto del mondo, qualcosa va storto. L'architetto che ha progettato il grattacielo, Doug Roberts (Paul Newman), se ne accorge subito: l'impianto elettrico realizzato dal genero del proprietario è fatto con materiale scadente. Ma ormai è troppo tardi, perché scoppia un incendio e quella che doveva essere una giornata di festa rischia di trasformarsi in un vero inferno. Per fortuna arrivano sul posto i vigili del fuoco capitanati dal coraggioso Mike O'Halloran (Steve McQueen). Un classico del cinema catastrofico.

4 – Titanic, 1997

REGIA: James Cameron

ATTORI: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart, Frances Fisher, Victor Garber

Amore e disastro si fondono in quello che è uno dei kolossal più amati di sempre. Diretto con maestria da James Cameron, interpretato con passione dai giovani Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, Titanic racconta non solo del tragico viaggio del celebre transatlantico, scontratosi con un iceberg, ma anche (e soprattutto) della liaison amorosa tra l'artista squattrinato Jack Dawson e la ragazza di buona famiglia Rose De Witt, a bordo con la madre e il facoltoso fidanzato. Il tutto sulle note di My Heart Will Go On di Celine Dion.

3 – Armageddon, 1998

REGIA: Michael Bay

ATTORI: Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, Peter Stormare, William Fichtner, Owen Wilson, Michael Clarke Duncan

E finalmente saliamo sul podio della classifica dei migliori film catastrofici. Al terzo posto troviamo un classico come Armageddon, in cui un asteroide grande come il Texas si sta dirigendo dritto dritto sulla Terra. A cercare di fermarlo sarà un equipaggio di trivellatori petroliferi capitanati da Harry S. Stamper, a cui viene affidato l'incarico di trapanare il corpo celeste per piazzare al suo interno una carica nucleare. Con lui anche il giovane A.J. Frost, innamorato di sua figlia. Se Titanic aveva Celine Dion, qui ci sono gli Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing.

2 - Gli uccelli, 1963

REGIA: Alfred Hitchcock

ATTORI: Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Veronica Catwright, Suzanne Pleshette, Malcolm Atterbury

Se a vostro avviso Gli uccelli di Alfred Hitchcock non è un vero disaster movie, beh, vi sbagliate. Perché se per inspiegabili ragioni tutti gli uccelli della zona cominciassero a comportarsi in maniera aggressiva e ad attaccare gli esseri umani, sarebbe una vera catastrofe naturale. Ovviamente, però, il Maestro del Brivido aggiunge un tocco tutto suo al genere, costruendo una delle più inquietanti pellicole della storia del cinema. Con un finale memorabile.

1 - The Impossible, 2012

REGIA: Juan Antonio Bayona

ATTORI: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin, Oaklee Pendergast, Geraldine Chaplin

In cima alla classifica dei migliori film catastrofici c'è il resoconto da brividi dello tsunami che, in seguito a un violento terremoto, si abbatté nel 2004 sulla Thailandia spazzando via ogni cosa. Sul posto ci sono anche i coniugi Maria ed Henry Bennett assieme ai due figli: separati dalla tragedia, obbligati ad affrontare difficoltà impensabili, fanno di tutto pur di ritrovarsi nell'inferno di acqua e fango che li circonda. Il film di Juan Antonio Bayona riporta su schermo il disastro con crudo realismo.