di Matteo Rossini

Una saga che non ha bisogno di presentazioni, un personaggio che ha riscritto la storia del cinema, il nuovo capitolo di “Terminator” è pronto per conquistare il pubblico di tutto il mondo. Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton tornano a ricoprire i ruoli dei protagonisti nel film diretto dal regista americano Tim Miller, nel cast anche Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.

“Terminator - Destino oscuro”: grande attesa per il film

“Terminator - Destino oscuro” si prepara a invadere le sale di tutto il mondo. Il sesto capitolo della saga vanta per la quinta volta la presenza di Arnold Schwarzenegger (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore) nel ruolo di T-800, al suo fianco l’iconica Linda Hamilton che tornerà ad essere Sarah Connor, interpretata da Emilia Clarke nel titolo precedente.

La pellicola ripartirà dal capolavoro "Terminator 2 - Il giorno del giudizio”, distribuito nel 1991 e in grado di incassare oltre cinquecento milioni di dollari rivelandosi il film più visto dell’anno. Il titolo conquistò anche ben quattro Academy Awards.

Arnold Schwarzenegger: “Per me Terminator è qualcosa di più di un film”

L’attore, classe 1947, ha raccontato l’importanza del film per la sua carriera: “A differenza di Linda che ne ha fatti due e ora il terzo, io ne ho fatti cinque. Sono sei in tutto ma durante uno ero Governatore quindi non ho potuto lavorarci, mi sono divertito in tutti e devo dire che per me Terminator è qualcosa di più di un film, è qualcosa che ha creato la mia carriera”.

In seguito Arnold Schwarzenegger ha parlato anche della frase più celebre della pellicola: “La frase che sento di più tra i fan è ‘Torno presto’, credo sia la più iconica e la più ripetuta nella storia del cinema”.

Linda Hamilton: “Lo abbiamo iniziato così tanto tempo”

Linda Hamilton torna a interpretare i panni di uno dei personaggi più amati dal pubblico di tutto il mondo, queste le sue parole su Sarah Connor: “Tornare dopo tanto tempo mi ha dato la possibilità di entrare e mostrare chi è Sarah Connor oggi”.

L’attrice ha poi parlato dell’entusiasmo nel veder proseguire la saga: “Lo abbiamo iniziato così tanto tempo fa ed è bello vederlo continuare ben oltre le nostre date di scadenza”.