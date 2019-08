Crawl - Intrappolati, il cast del film

Alexandre Aja porta in sala Crawl – Intrappolati, che sarà proiettato al cinema dal 15 agosto 2019. Un mix di generi, dall’horror al thriller, dal disaster movie al creature feature. Il regista ha scelto gli alligatori come minaccia animale dalla quale i protagonisti dovranno difendersi. Il tutto inserito in un ambiente meteorologicamente ostile, con una tempesta di dimensioni tali da far scattare l’allarme in Florida, con richiesta immediata di evacuazione. Un pericolo concreto, una trappola naturale per Kaya Scodelario e Barry Pepper.

Crawl – Intrappolati: il cast

Crawl – Intrappolati è diretto da Alexandre Aja, regista, produttore e sceneggiatore francese, particolarmente noto tra gli appassionati del genere horror-splatter. Negli ultimi anni è infatti stato in grado di mettersi in mostra, al punto da ricevere una telefonata da Wes Craven, che gli chiese di realizzare il remake del suo celebre Le colline hanno gli occhi, nelle sale nel 2006. Crawl è senza dubbio uno dei film più intriganti tra quelli in uscita ad agosto, che il regista spera possa ripetere il successo del suo horror sperimentale, Piranha 3D.

Aja ha scelto Kaya Scodelario come protagonista. L’attrice britannica ha avuto modo di farsi notare sia in televisione che al cinema. Svariati i film di successo ai quali ha preso parte, anche se il pubblico ha avuto inizialmente modo di apprezzarla grazie alla serie tv inglese Skins. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2009 con Moon, di Duncan Jones, per poi prendere parte a due celebri saghe cinematografiche. Si tratta di Maze Runner, che l’ha vista sul set nel 2014 con Il labirinto, nel 2015 con La fuga e nel 2018 con La rivelazione. Nel 2017 si è invece ritrovata al fianco di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, quinto capitolo della saga, che potrebbe avere un seguito, proprio con la Scodelario.

Al fianco della giovane protagonista vi è Barry Popper, con il quale l’attrice inglese ha già collaborato sul set di Maze Runner. È un interpreta canadese, con il suo esordio al cinema datato 1992. Ha preso parte a grandi progetti nel corso degli anni da Salvate il soldato Ryan di Spielberg a Il Grinta dei fratelli Coen.

Crawl – Intrappolati: la trama

Un gigantesco uragano è pronto a colpire una città in Florida, il che porta tutti i suoi cittadini a evacuare le proprie case, mettendosi in salvo. Haley, interpretata da Kaya Scodelario, avrebbe fatto lo stesso se avesse avuto certezza sulle condizioni di suo padre. È però costretta a mettersi sulle sue tracce, considerando come non abbia notizie di lui ormai da un po’.

Raggiunge casa sua e lo trova nella parte sottostante la casa, gravemente ferito. Ad averlo attaccato è un alligatore, che si aggira per la casa. Il livello dell’acqua aumenta e il pericolo si moltiplica. Altri alligatori sono pronti a dare la caccia a padre e figlia, che dovranno lottare contro un predatore che si muove sul nostro pianeta da più di 37 milioni di anni.