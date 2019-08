4 film catastrofici da vedere nel 2019

Nel corso degli anni tanti film ci hanno mostrato scenari apocalittici, raccontando storie tra l’action e il drammatico, con protagonisti alle prese con una vita ben distante dalla nostra. Basti pensare a Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy, del 2015. Tantissimi gli appassionati di questo genere, che possono ritenersi soddisfatti dal 2019 in termini di uscite al cinema. Ecco infatti i 4 film catastrofici da non perdere quest’anno, tra quelli già usciti e quelli attesi nei prossimi mesi, a partire proprio da agosto.

Crawl - Intrappolati

Noi

Godzilla II: King of the Monsters

Terminator – Destino Oscuro

Crawl - Intrappolati, 15 agosto 2019

Un terribile uragano colpisce una città in Florida. Tutti devono rispettare gli ordini di evacuazione ma Haley decide di ignorarlo. È infatti impegnata nella ricerca di suo padre, scomparso. Riesce infine a trovarlo, ferito e intrappolato in casa. Ben presto però entrambi si ritrovano in condizioni disperate, con la tempesta che imperversa e la casa che viene quasi interamente sommersa. Il livello dell’acqua è preoccupante ma non quanto gli alligatori che vi nuotano. Ha così inizio una dura lotta estenuante contro questi predatori letali. Il loro morso è il più potente del regno animale, la lunghezza media è di tre metri e il peso massimo è di circa 450 kg. Un faccia a faccia tra l’uomo e un’antica creatura, considerando come gli alligatori siano in circolazione da più di 37 milioni di anni.

Noi, 4 aprile 2019

Jordan Peele prosegue la delineazione del suo universo narrativo horror e catastrofico. Dagli eventi di Get Out all’inquietante prospettiva di Noi, con l’umanità aggredita da malefici sosia provenienti dal sottosuolo. Il tutto viene visto dalla prospettiva di una famiglia, composta da padre, madre e due figli. Mentre sono in vacanza dovranno scappare da morte certa e da un segreto inconfessabile.

Godzilla II: King of the Monsters, 30 maggio 2019

L’agenzia Monarch si ritrova a fronteggiare una nuova minaccia, che potrebbe porre la parola fine alla vita sulla Terra. L’uomo è posto dinanzi alla potenza sovrumana di tre mostri provenienti da altre dimensioni. Si tratta di Mothra, Rodan e soprattutto di King Ghidorah, terrificante creatura a tre teste. Sulla loro strada si pone però Godzilla, che si impegnerà in una lotta all’ultimo sangue per imporre il proprio potere supremo.

Terminator – Destino Oscuro, 31 ottobre 2019

Si tratta del sesto film della celebre saga di Terminator, creata da James Cameron, che portò in sala il primo film nel 1984. Si tratta di un sequel dei primi due film, il che vuol dire tornare a trattare direttamente il filone più caro della saga a distanza di 30 anni. Si torna dunque con la memoria a Terminator 2, con Sarah Connor nuovamente protagonista, interpretata da Linda Hamitlon, la quale ritroverà un vecchio amico, il Terminator interpretato da Arnold Schwarzenegger. Nei panni di John Connor ci sarà invece Edward Furlong, che torna a far parte della saga, ancora contro una macchina inviata dal futuro da Skynet.