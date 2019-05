Da "L'implacabile" ai due Terminator passando per "Conan il barbaro" e "True lies". In attesa del sequel di Terminator, i migliori film di Arnold Schwarzenegger

È entrato nell’immaginario collettivo come uno dei più grandi interpreti dei film d’azione nella storia del cinema. Il suo ineguagliabile fisico, la straordinaria presenza sullo schermo e le battute pungenti, combinate con una serie di incredibili scene d'azione ed effetti speciali, lo rendono ancora oggi un simbolo di quel genere di film. Sebbene abbia avuto impatto complicato con il mondo di Hollywood, Arnold Schwarzenegger è diventato uno dei divi di maggior successo di sempre, dominando il mondo del cinema negli anni '80 e in gran parte degli anni '90. Una lunga filmografia caratterizza la sua carriera, ecco i dieci migliori film:

L’implacabile (1987)

Liberamente ispirato ad un romanzo di Stephen King, ne “L’implacabile” Arnold Schwarzenegger interpreta Ben Richards, un ex-soldato accusato ingiustamente di aver partecipato ad un massacro. Come punizione, è costretto a competere in un reality show televisivo in cui deve combattere per la sua vita contro una serie di assassini professionisti. Un film pieno di azione con alcune battute spiritose e grandi effetti speciali. Una pellicola d’intrattenimento davvero gustosa.

I gemelli (1988)

Si tratta di uno dei primi film lontano dai tipici ruoli action che hanno caratterizzato la carriera. Arnold Schwarzenegger interpreta Julius Benedict, un perfetto esemplare umano creato in un esperimento di laboratorio. C’è però un effetto collaterale imprevisto poiché, mentre ha ottenuto tutto il materiale genetico buono, i geni cattivi sono andati a creare il gemello, Vincent, interpretato da Danny DeVito. I gemelli sono ovviamente degli opposti, ma condividono una connessione che li avvicina gradualmente l'uno all'altro. I due vanno alla ricerca della loro madre naturale, indotta a credere che la sua prole sia morta alla nascita. Un film per famiglie ricco di emozioni, avventura, romanticismo e, naturalmente, comicità

L’eliminatore – Eraser (1996)

In questo frenetico film d'azione Schwarzenegger interpreta il maresciallo americano John Kruger, noto anche come "The Eraser", specializzato nella "cancellazione" delle identità dei testimoni federali fingendo la loro morte. Viene assegnato per proteggere Lee Cullen, una dipendente della Cyrez Corporation che produce armi top secret per i militari. Scopre che le armi vengono vendute ai terroristi e informa l'FBI. A questo punto diventa un bersaglio. Un film d'azione pieno di suspense con alcuni grandi effetti speciali e la giusta dose di umorismo. Con il tempo è diventato un vero cult.

Predatore (1987)

Arnold Schwarzenegger interpreta il ruolo di Alan "Dutch" Schaefer. Il suo team di commando d'élite speciali entra in una giungla dell'America centrale in una missione di salvataggio. Si trovano però vittime di un potente essere extraterrestre che può fondersi perfettamente con l'ambiente circostante. Pian piano tutta la squadra viene decimata e resta solo Alan Schaefer che dovrà sconfiggere la minaccia aliena. Un film estremamente violento con una trama solida ed effetti speciali eccellenti. Si tratta di una delle migliori performance dell’attore.

Conan il Barbaro (1982)

Nella mitica Era Hyboriana, un giovane Conan osserva impotente la distruzione del suo villaggio. Il suo popolo viene massacrato e i suoi genitori uccisi dal malvagio mago Thulsa Doom. Portato in schiavitù, Conan è incatenato per anni a un grande mulino chiamato "Wheel of Pain". In questo periodo si allena duramente e diventa un uomo fortissimo. Conan viene poi venduto ad un altro maestro e addestrato come gladiatore. Alla fine viene liberato e va in cerca di Thulsa Doom per vendicarsi della morte dei suoi genitori.

Commando (1985)

In questo film d'azione Arnold Schwarzenegger è il colonnello John Matrix. Sua figlia viene rapita da un dittatore psicotico, ma invece di eseguire l'omicidio che gli viene assegnato, uccide pian piano tutti i rapitori della figlia. Le incredibili scene d'azione, le esplosioni e le battute esilaranti rendono “Commando” uno dei migliori film d'azione mai realizzati.

Atto di forza (1990)

Ambientato nel 2084, questo classico thriller d'azione fantascientifica vede Schwazenegger interpretare Douglas Quaid, un operaio edile che vive sogni inquietanti ambientati su Marte. Sua moglie Lori cerca di scoraggiarlo dal pensare al pianeta rosso, ma un giorno decide di visitare Rekall, una società che fornisce impianti di memoria per vacanze da sogno. Sceglie una vacanza su Marte e di interpretare un agente segreto, ma durante l'impianto qualcosa va storto. Quindi la compagnia pulisce il suo ricordo della visita e lo rimanda a casa. Sulla strada di casa però Quaid viene attaccato dai suoi collaboratori ed è costretto a ucciderli. Scoprirà che tutta la sua vita è solo un impianto di memoria e in realtà è davvero un agente segreto.

Terminator (1984)

È probabilmente il film più famoso di Arnold Schwarzenegger e quello che lo ha reso una star. Terminator è uno dei migliori film di fantascienza e d'azione di sempre. L’attore interpreta un cyborg mandato indietro nel tempo per uccidere Sarah Connor. Il suo obiettivo è di sferrare l’omicidio prima che lei possa dare alla luce John Connor, colui che diventerà il leader della resistenza umana nel futuro. Gli umani decidono così di mandare nel passato anche il soldato solitario Kyle Reese, incaricato di proteggere Sarah da questa minaccia apparentemente inarrestabile.

True Lies (1994)

In questa commedia d'azione Arnold Schwarzenegger interpreta Harry Tasker, un uomo che conduce una doppia vita. Sua moglie e sua figlia credono che sia un venditore di computer, ma in realtà è una super spia che lavora per il governo degli Stati Uniti. La moglie viene però inevitabilmente coinvolta in un caso e i due dovranno lavorare insieme per combattere un'organizzazione militante islamista. Un film esilarante e pieno d'azione che offre il meglio dell'intrattenimento per la famiglia.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991)

Il sequel di “Terminator” è probabilmente il miglior film mai interpretato da Arnold Schwarzenegger. Questa volta deve proteggere il giovane John Connor da un terminator più avanzato, il T-1000, inviato indietro nel tempo per ucciderlo e impedirgli di diventare il capo della resistenza umana. Il film vedrà un sequel chiamato "Terminator: Dark Fate" diretto da Tim Miller e scritto da David S. Goyer, Billy Ray e Justin Rhodes. Il soggetto è, invece, di James Cameron che torna al franchise dopo averne prodotto i primi due capitoli.