Terminator: Dark Fate: l'incredibile teaser trailer del nuovo film della saga

Stavolta, oltre ad Arnold Schwarzenegger, torna pure Linda Hamilton. Succede in «Terminator: Dark Fate», il cui primo teaser trailer ufficiale è stato pubblicato giovedì 23 maggio da 20th Century Fox.

Protagonisti appunto Terminator - l’originale, il T-800 - e la prima indimenticata (e indimenticabile) Sarah Connor, chiamati a dare nuova linfa a una saga che ultimamente è andata in direzioni che non sono state particolarmente apprezzate dal pubblico.

Terminator: Dark Fate, il terzo tentativo di reboot

Non a caso, la pellicola sarà un sequel diretto di «Terminator 2: Il Giorno del Giudizio» (1991), molto amato dagli appassionati del franchise, mentre ignorerà completamente quanto accaduto nei tre capitoli successivi.

In questo senso, non è sbagliato considerare il film come il terzo tentativo di reboot della saga, arrivato dopo le non esaltanti performance di «Terminator Salvation» (2009) di McG e «Terminator Genisys» (2015) di Alan Taylor.

Terminator: Dark Fate, il tocco di James Cameron

Diretto da Tim Miller (lo stesso dietro il successo planetario del primo «Deadpool»), il film è scritto da David S. Goyer, Billy Ray e Justin Rhodes.

Il soggetto è, invece, di James Cameron (papà dei kolossal «Avatar» e «Titanic», solo per citare i suoi due film più famosi), che torna al franchise dopo averne prodotto i primi due capitoli.

Terminator: Dark Fate, il teaser trailer

Negli oltre due minuti e mezzo di adrenalinico teaser sono presenti tutti gli elementi che hanno reso grande la saga: gli inseguimenti, i combattimenti, i muri rasi al suolo e ovviamente i robot.

Il tutto reso ancora più avvincente dal ritorno di alcuni dei personaggi iconici della saga, a partire da Sarah Connor ( Linda Hamilton), che dal video pare la vera e propria mattatrice della pellicola. Emerge impugnando una pistola e una specie di bazooka per salvare una madre di famiglia, che poi conduce da T-800 (Arnold Schwarzenegger) perché in lei in qualche modo si riconosce.

Terminator: Dark Fate, il cast

Oltre ai già citati Hamilton e Schwarzenegger, del cast della pellicola fanno parte anche Mackenzie Davis, nel ruolo di Grace, Natalia Reyes, in quello di Dani Ramos e Gabriel Luna, che dà il volto al nuovo Terminator.

Tra gli altri, presenti nel film pure Diego Boneta, Alicia Borrachero, Steven Cree, Bjorn Freiberg e Enrique Arce.