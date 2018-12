Tom Hardy, così bello da essere...Taboo!! Le foto

Taboo è una serie avvincente , oscura, con una storia misteriosa che cattura fin dal primo episodio e con dei personaggi affascinanti e complessi che si lasciano scoprire solo un po' alla volta. Siamo dunque nell'ambito della serialità di qualità, infatti Taboo è una produzione di altissimo livello. Ma ammettiamolo: il fatto che sullo schermo per la maggior parte del tempo ci sia lui, il bello e bravo Tom Hardy , è sicuramente un plus . E che plus!! In attesa dei prossimi appuntamenti con James Delaney e compagni, e in attesa della seconda stagione, in onda prossimamente, sfoglia la gallery di Mr. Hardy