I migliori film in uscita al cinema ad Agosto 2019

Svariati i film in uscita ad Agosto 2019, ecco i cinque da non perdere nelle prossime settimane

Agosto non vuol dire soltanto mare, spiagge e tintarella. Nel mese più caldo dell’anno c’è spazio anche per il cinema. Sono infatti previste delle uscite davvero interessanti e, tra cinema all’aperto e multisala ben rinfrescati, si consiglia caldamente di non mancare all’appuntamento. Ecco i migliori in uscita nelle prossime settimane.

Hotel Artemis

Una famiglia al tappeto

Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Il re leone

5 è il numero perfetto

Hotel Artemis, 1 agosto 2019

Diretto da Drew Pearce, Hotel Artemis vanta un cast di tutto rispetto, da Jodie Foster a Jeff Goldblum, da Zachary Quinto a Sofia Boutella. È ambientato nel 2028, in una Los Angeles totalmente congestionata da numerose manifestazioni, tutte relative alla richiesta d’acqua pulita. La polizia è intervenuta con forza, mentre in città si aggirano quattro uomini con i volti coperti da maschere di teschio. Hanno tentato un colpo in banca ma le cose non sono andate come previsto. Ne è nato uno scontro a fuoco, il che li ha posti dinanzi a un’unica scelta, raggiungere un edificio di 13 piani, l’Hotel Artemis, un tempo prestigioso e ora custode di un segreto. È un vero e proprio luogo sicuro per criminali, un pronto soccorso quando i piani falliscono e si ha bisogno di rimettersi in sesto. Un luogo per criminali ma ricco di regole, pronto a fronteggiare una lunga e difficoltosa notte.

Una famiglia al tappeto, 1 agosto 2019

Una famiglia al tappeto racconta la reale storia della famiglia Knight. Tutti i componenti sono wrestler professionisti e sono abituati ad affrontare ogni disputa combattendo. Julia e Ricky, interpretati da Lena Headey e Nick Frost, hanno tramandato la loro passione ai figli, Paige e Zak, ovvero Florence Pugh e Jack Lowden. I due tentano di entrare nella WWE ma l’unica a superare i test sarà lei. Si ritrova così in America tutta sola, senza l’apporto della sua calorosa famiglia. Una prova alquanto dura, per un percorso che la vedrà affiancata da Dwayne Johnson, che interpreta sé nel ruolo di The Rock.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, 8 agosto 2019

Quando inserisci due attori come Dwayne Johnson e Jason Statham in un franchising amatissimo come Fast & Furious, è quasi impossibile non ricevere richieste dal pubblico per uno spin-off. Ecco dunque un capitolo interamente dedicato a Luke Hobbs e Deckard Shaw. Si tratta di un veterano del Diplomatic Security Service e di un fuorilegge ex agente scelto dell’esercito inglese, un tempo nemici e ora affiancati nella ricerca di Brixton, interpretato da Idris Elba. Si tratta di un anarchico geneticamente potenziato, in possesso di una minaccia biologica che potrebbe modificare per sempre le sorti del genere umano.

Il re leone, 21 agosto 2019

Un ricco cast di doppiatori per il live action de Il re leone, da Donald Glover a Beyoncé, da James Earl Jones a Seth Rogen. Jon Favreau ripropone la storia di Simba, il cucciolo di leone erede del sovrano Mufasa. La sua nascita rovina i piani di Scar, fratello del re, che complotta per ascendere al trono. Simba si ritroverà così a vivere il dramma del lutto, la fuga verso una vita spensierata, in un luogo dove poter dimenticare il proprio senso di colpa, fino a quando non verrà ricondotto a casa.

5 è il numero perfetto, 29 agosto 2019

Diretto da Igort, il film segue la drammatica storia di Peppino Lo Cicero, interpretato da Toni Servillo, ex camorrista che torna in azione dopo l’assassinio di suo figlio. Un episodio drammatico, che scatena numerose reazioni a catena. Il sangue chiama sangue e nella violenza potrebbe celarsi una chance di rinascita.