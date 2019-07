I migliori film di Florence Pugh

Florence Pugh è una giovane e apprezzata attrice britannica, nata a Oxford il 3 gennaio 1996. Parte della sua infanzia è trascorsa in Spagna, nello specifico in Andalusia. Ha tre fratelli, tra i quali l’attore e musicista Toby Sebastian, il cui volto è noto ai fan di Game of Thrones, avendo interpretato il ruolo di Trystane Martell. Anche sua sorella, Arabella Gibbins, è impegnata nel mondo della recitazione, in una carriera che per ora l’ha vista unicamente a teatro.

Il suo esordio cinematografico è giunto nel 2014 con The Falling, al fianco di Maisie Williams. Una carriera ancora giovane la sua, caratterizzata però da una sapiente scelta dei ruoli da interpretare, come quello che la vede protagonista nell’horror indipendente Midsommar. Ecco dunque i suoi migliori film:

Lady Macbeth, 2016

Il film è ambientato in Inghilterra nel 1865. In quest’epoca le donne sono costrette a costanti sacrifici nel quotidiano. Devono seguire i dettami della moda, che le vogliono ben incastrate in corsetti così stretti da togliere il fiato. Al tempo stesso sono padrone della casa soltanto in assenza del marito, cui sono di fatto incatenate. L’uomo ha il totale controllo, il che lo spinge a essere prepotente nei riguardi della moglie.

Quest’ultima riceve insegnamenti ben precisi fin da piccola, al fine d’essere sempre cortese, cordiale e asservita all’uomo scelto per lei. Una condizione di perenne costrizione che risulta fin troppo opprimente per Lady Macbeth, che rifiuta l’idea di sacrificare la propria vita al servizio di un marito negligente. Decide dunque di cambiare totalmente rotta, seguendo la via della violenza e del totale egoismo, così da risultare finalmente libera dal matrimonio cui è stata costretta, che l’ha posta al fianco di un uomo col doppio dei suoi anni. Il suo nome è Katherine, interpretata proprio ad Florence Pugh, e la sua ribellione ha inizio con una relazione clandestina, portata avanti con uno stalliere.

Outlaw King, 2018

Diretto da David Mackenzie, racconta la storia di Robert Bruce, che fu re di Scozia durante gli inizi del XIV secolo. Seppur con qualche modifica, che romanza leggermente le vicende, la pellicola tenta di restare il più fedele possibile agli eventi storici realmente accaduti. Robert Bruce si cimentò in una difficoltosa guerra di liberazione, al fine di liberare le proprie terre dall’occupazione inglese. Contrasta l’esercito britannico, più numeroso e attrezzato, rischiando la vita in prima persona e utilizzando l’astuzia. Sfrutta la poca conoscenza degli inglesi delle terre che stavano occupando. Edoardo I d’Inghilterra lo dichiarò fuorilegge, il che diede il via alla battaglia, che Bruce condusse per la sua terra, il suo popolo e per liberare la sua famiglia.

Una famiglia al tappeto, 2019

Il film segue le vicende della famiglia Bevis, con sguardo particolarmente rivolto ai più giovani, Paige e Zak, interpretati da Florence Pugh e Jack Lowden. Si tratta di una famiglia inglese particolarmente unita e, agli occhi degli altri, stramba. Julia e Ricky sono dei wrestler e da sempre incitano i loro figli a risolvere le proprie discussioni combattendo. Anche i ragazzi sono entrati in questo mondo e l’equilibrio famigliare muta cambia nel momento in cui Paige viene selezionata dalla WWE. Deve partire per la Florida e lasciare i suoi cari. Si ritrova così a fronteggiarsi con un universo diverso e difficile, con regole ferree. Al suo fianco avrà però un coach d’eccezione, il mitico The Rock, ovvero Dwayne Johnson.