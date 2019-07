Midsommar - Il villaggio dei dannati, la data di uscita del film

Il 25 luglio 2019 esce nelle sale italiane Midsommar – Il villaggio dei dannati, film horror diretto da Ari Aster, con Florence Pugh e Jack Reynor. Ben 140 minuti di pura tensione, dramma e violenza.

Midsommar: la trama

Midsommar – Il villaggio dei dannati è il nuovo film di Ari Aster, noto al pubblico per Hereditary. Si tratta di un gioco di contrasti, in cui l’oscurità prende forma in pieno giorno e quella che sembra essere una fiaba si tramuta in un incubo. Al centro della pellicola vi sono Dani e Christian, interpretati rispettivamente da Florence Pugh e Jack Reynor. Si tratta di una giovane coppia americana, il cui equilibrio è entrato in crisi. Ciò che sembra tener insieme i due non è più l’amore, bensì il dolore. Nello specifico quello generato da una tragedia che ha colpito la famiglia di Dani. Alla ricerca di una nuova luce nella loro vita, i due si cimentano in un viaggio verso un remoto villaggio in Svezia. Sono in compagnia di alcuni amici di Christian e, al fianco dei locali, festeggeranno Midsommar, ovvero la tradizionale festa di mezza estate, che si svolge dal 21 al 25 giugno, durante il solstizio.

Una volta giunti nel villaggio si ritrovano ad osservare le celebrazioni tradizionali della tribù di Pelle. Sono impegnati in un rituale di purificazione, al quale prendono parte sia i due americani che Simon e Connie, viaggiatori inglesi interpretati da Archie Madewke ed Ellora Torchia. Il mondo intorno a loro sembra mutare rapidamente nel momento in cui Simon e Connie decidono di assaggiare dei funghi allucinogeni. Si dirigono così nel bosco, dove un portale in legno li trasporta in un mondo fantasy.

Se è vero che Midsommar è una festa tradizionale, quella cui prendono parte i ragazzi ha una valenza speciale. Si svolge infatti una volta ogni 90 anni e ben presto assume dei contorni spaventosi. Gli ospiti si ritrovano così a dover prendere parte ai riti del culto pagano praticato nell’area, che tramuterà quest’avventura in un viaggio verso l’oscurità.

Midsommar: il cast

Florence Pugh è la co-protagonista di Midsommar – Il villaggio dei dannati. Il suo personaggio è quello di Dani Ardor. Si tratta di un’attrice inglese, nata a Oxford il 3 gennaio 1996. Sia lei che suo fratello tentano di sfondare nel mondo della recitazione. Si tratta di Toby Sebastian, noto per essere Trystenne Martell ne Il Trono di Spade.

Cresciuta nell’Oxfordshire, ha vissuto in Andalusia, in Spagna, una parte della propria infanzia. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2014 con The Falling, ma il suo primo ruolo importante arriva due anni più tardi con Lady Macbeth, che le consente di ottenere il premio come miglior attrice al British Independent Film Awards. Ha preso parte a Outlaw King – Il re fuorilegge, al fianco di Chris Pine. Nel 2019, prima di Midsommar, ha recitato a Una famiglia al tappeto con Lena Headey e Dwayne Johnson.

Al suo fianco Jack Reynor, che interpreta il personaggio di Christian Hughes. È un attore irlandese, nato il 23 gennaio del 1992. Nato in Colorado, si trasferisce in Irlanda all’età di due anni. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2000 con Country, di Kevin Liddy. Il pubblico ha però avuto modo di notarlo in Transformers 4 – L’era dell’estinzione nel 2014, al fianco di Mark Wahlberg. L’anno dopo ha affiancato Michael Fassbender e Marion Cotillard in Macbeth, presentato al Festival di Cannes. Oltre al grande schermo, ha partecipato anche ad alcuni prodotti per la televisione, come Philip K. Dick’s Electric Dreams. Al cinema ha inoltre preso parte al live action di Mowgli, di Andy Serkis, come doppiatore.