Una famiglia al Tappeto, il trailer in italiano del film

L’1 agosto 2019 arriva nelle sale Una famiglia al tappeto, esilarante commedia, che cela una vena drammatica ed è in gran parte ispirata a eventi realmente accaduti. La pellicola vanta un ricco cast, Florence Pugh, attualmente in sala anche con Midsommar, Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne Johnson.

Una famiglia al tappeto: la trama

Una famiglia al tappeto, diretto da Stephen Merchant, racconta le folli vicende della famiglia Bevis, con particolare attenzione ai più piccoli di casa: Paige e Zak, interpretati da Florence Pugh e Jack Lowden. Si tratta di una famiglia inglese particolarmente unita, che però nasconde una particolarità.

I genitori, Julia e Ricky, interpretati da Lena Headey e Nick Frost, sono abituati a risolvere qualsiasi discussione lottando. Un insegnamento tramandato anche ai loro figli, dal momento che tutti loro sono dei wrestler. Anche Paige e Zak hanno raggiunto una certa notorietà nell’ambito inglese, con gli pseudonimi di Paige Knight e Zodiac. Una volta raggiunta la giusta età, ricevono una chiamata da parte del World Wrestling Entertainment, ovvero la WWE, la lega più importante al mondo. Grande entusiasmo in famiglia, con la sola Paige che viene selezionata. Ha dunque la chance di realizzare il sogno di una vita. Per farlo però deve dire addio a suo fratello Zak e ai suoi genitori. Dovrà infatti fronteggiare un duro programma d’allenamento, molto competitivo, con base in Florida.

Non è affatto facile per lei ritrovarsi in America e adattarsi alle regole ferree della WWE. Per la prima volta in vita sua si ritrova a poter contare soltanto su di sé. In questo momento di grande difficoltà arriva in suo soccorso una figura storica della WWE, il mitico The Rock, con Dwayne Johnson che interpreta se stesso. Un vero e proprio mentore per Paige, che segue un percorso per adattarsi al sistema americano e trovare le proprie identità sul ring.

Una famiglia al tappeto: curiosità

Una famiglia al tappeto racconta la reale storia della nota combattente inglese della WWE, Paige. L’atleta è cresciuta in un’affiatata famiglia inglese, composta da soli wrestler. Una storia particolarmente intrigante, che è giunta fino a Dwayne Johnson nel 2012 grazie al documentario dedicato alla famiglia Knight. The Rock ha così deciso di entrare in contatto con il regista della pellicola, al fine di mettere in moto la macchina produttrice.

La famiglia Knight rappresenta un punto di riferimento per il mondo del wrestling professionistico nel Regno Unito. Sono loro a dirigere il World Association of Wrestling, che vede il padre di Paige, Nick, a capo. Suo fratello è noto come Zak Zodiac, mentre il suo fratellastro Roy sale sul ring come Zebra Kid. Sua madre, Julia Knight, portava invece il nome di Sweet Saraya. Una passione generale, che è divenuta col tempo anche l’unica fonte di guadagno per l’intera famiglia.

Una storia incredibile, che nel film vede aggiungere pochi elementi di fantasia. Si è scelto di non mostrare la sorella di Paige, che non compare nel film ma trova spazio nel documentario. Il personaggio di Vince Vaughn non è basato su una persona reale, per citare un elemento inventato. Zak ha però realmente insegnato a un ragazzo cieco come fare wrestling. Uno degli elementi accessori della trama più incredibili, eppure splendidamente reale.