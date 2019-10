Terminator: Destino Oscuro, tutti i personaggi della saga

Il 31 ottobre 2019 giunge in sala Terminator: Destino Oscuro, nuovo film della saga action, con James Cameron che torna a prendere parte del franchising come produttore. Ignorando i tre capitoli precedenti, questo titolo si ricollega a Terminator 2, del quale è un diretto sequel. Tornano sullo schermo Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, affiancati da nuovi personaggi, che andranno ad arricchire il novero tanto amato dai fan. Ecco dunque quali conoscere prima di recarsi in sala per il film di Tim Miller.

Arnold Schwarzenegger: T-800

Il Terminator interpretato da Schwarzenegger è al tempo stesso un eroe e un villain della fortunata saga action. Seppur con lo stesso volto, essendo un prodotto di linea, passa dal dare la caccia a Sarah Connor a difendere suo figlio John a costo della vita. Ecco in breve quanto accaduto nei primi due capitoli del franchising. Ciò spiega perché Sarah abbia una reazione a dir poco violenta nel ritrovarselo dinanzi in Destino Oscuro, di fatto terzo capitolo. Sono trascorsi 27 anni dai fatti di Terminator 2 e il T-800 che abbiamo conosciuto negli anni ’90 è ormai defunto. L’androide che proverà ad aiutare i protagonisti nel film di Tim Miller è del tutto differente, più evoluto e soprattutto più umano.

Linda Hamilton: Sarah Connor

Il suo destino sembra segnato nel momento in cui Skynet, intelligenza artificiale che minaccia la vita degli uomini, decide di spedire nel passato un Terminator con il solo scopo di ucciderla. Il motivo è semplice, lei darà alla luce il capo della resistenza umana: John Connor. Sarah è però una combattente e non intende in alcun modo arrendersi. Riesce infatti a salvarsi, grazie al prezioso aiuto di Kyle Reese, dando alla luce proprio John. Da allora però la sua vita cambia. Sa che la fine del mondo avrà inizio con la nascita di Skynet e si impegna a sabotarne il processo creativo. Ciò la porta a essere internata, ritrovandosi in Terminator 2 in una nuova avventura, al fianco di un adolescente John e del T-800. In Destino Oscuro è ancora impegnata nella resistenza, pronta a salvare la vita della giovane Dani Ramos.

Edward Furlong: John Connor

Edward Furlong ha recitato nel secondo capitolo di Terminator, per poi essere sostituito nel terzo, che Destino Oscuro però ignora nella propria narrazione. James Cameron fa un passo indietro e per il personaggio ha richiamato l’attore di Terminator 2 – Il giorno del giudizio. La sua vita è in pericolo per il solo fatto d’essere venuto al mondo. Il T-800 gli spiega cosa accadrà in futuro e di fatto gli rivela come sua madre non sia mai stata pazza. Insieme avranno la meglio sull'androide inviato per ucciderlo, con Schwarzenegger che effettua l’estremo sacrificio.

Mackenzie Davis: Grace

Skynet ha spedito nel passato un nuovo androide tecnologicamente avanzato, il Rev-9. Un modello a quanto pare indistruttibile. Nel suo mirino c’è la giovane Dani Ramos, che avrà un ruolo cruciale nella resistenza futura. A proteggerla sono Sarah Connor, un nuovo T-800 e soprattutto Grace, un’ibrida per metà umana e per metà androide.