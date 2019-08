Crawl - Intrappolati: trama, trailer, cast del film

Nelle sale italiane dal 15 agosto, “Crawl - Intrappolati” è un horror diretto da Alexandre Aja, con protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper.

Per 87 minuti, il film - un vero e proprio disaster movie (film catastrofico) - tiene incollati allo schermo gli spettatori, rapiti dagli effetti speciali e da una trama che intreccia elementi tipici del genere thriller a vere e proprie scene dell’orrore. Per chi è in cerca di un brivido nelle calde sere d'agosto.

“Crawl - Intrappolati”: la trama

Haley (Kaya Scodelario) vive in Florida (sebbene il film sia stato girato a Belgrado), quando un uragano di proporzioni devastanti si abbatte sulla città. Il padre scompare e lei, ignorando l’ordine di evacuazione, comincia a cercarlo trovandolo gravemente ferito in un’intercapedine della casa. Non riuscendo a liberarlo, resta intrappolata insieme a lui e - mentre fuori la tempesta infuria - i due scoprono che l’acqua che li sta sommergendo è in fondo l’ultimo dei loro problemi.

Perché, i veri protagonisti di “Crawl - Intrappolati” sono gli alligatori, rettili giganteschi che strisciano tra l’acqua e la terraferma per smembrare le loro prede grazie alla spaventosa manovra della “death roll”. Lunghi fino a quattro metri e mezzo, questi spaventosi mostri diventeranno l’incubo di Haley, di suo padre e dalla popolazione intera, impegnati in una strenue lotta alla sopravvivenza contro le forze delle natura e la violenza degli animali.

“Crawl - Intrappolati”: il trailer

Quanto “Crawl - Intrappolati” possa essere spaventoso lo racconta bene il suo trailer: poco più di due minuti d’angoscia e adrenalina, a mostrare una figlia e suo padre chiusi in uno spazio angusto e intenti a lottare contro l’acqua e contro gli alligatori (certo non un film adatto a chi soffre di claustrofobia, dunque).

Gli elementi tipici dell’horror ci sono tutti: la trappola (che potrebbe rivelarsi) mortale, l’angoscia, gli effetti speciali, i mostri, le espressioni terrorizzate dei protagonisti umani. Hailey e suo padre hanno letteralmente le ore contate: devono riuscire ad uccidere o quantomeno ad intrappolare i mostri, prima di finire facili prede per le loro fauci assassine.

“Crawl - Intrappolati”: il cast

Diretto da Alexandre Aja, regista e sceneggiatore francese talento dell’horror-splatter moderno, “Crawl - Intrappolati” vede nel ruolo della protagonista l’attrice britannica classe 1992 Kaya Rose Scodelario-Davis (per tutti, Kaya Scodelario). Nota ai più per aver preso parte alla serie televisiva “Skins”, ha recitato nella saga “Maze Runner” e in “Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar”. Vittima di bullismo e affetta da dislessia, è riuscita a trovare la fiducia in se stessa proprio grazie alla recitazione.

Accanto a Kaya Scodelario - Hailey troviamo nel cast Berry Pepper, nel ruolo del padre. Attore canadese classe 1970, è il co-protagonista di “Il miglio verde” al fianco di Tom Hanks e ha recitato e in “La 25ª ora” di Spike Lee e in “Sette anime” di Gabriele Muccino. Nel 2011 ha ricevuto un Emmy come miglior attore di una serie tv per il suo ruolo di Robert Kennedy in “The Kennedys”.

Sono loro, padre e figlia, a scandire la trama di “Crawl - Intrappolati”, sebbene a farla da padroni siano la devastante forza dell’acqua e l’aspetto spaventoso degli alligatori.