Godzilla: tutti i film realizzati sul mostro

In vista del film "Godzilla II - King of the Monsters", tutte le pellicole cinematografiche dedicate a Godzilla, il mostro atomico nato nel 1954

Dal 30 maggio arriva al cinema il nuovo capitolo dell’Universo MonsterVerse, ma soprattutto il 34esimo film dedicato al personaggio di Godzilla. “Godzilla II – King of the Monsters” è il sequel di una pellicola uscita nel 2014 e che ha incassato oltre 200 milioni di dollari negli Stati Uniti e 328 milioni nel resto del mondo. Nel cast ci sono Sally Hawkins, Charles Dance e Millie Bobby Brown, alla sua prima prova cinematografica. Il film fa parte di un universo cinematografico crossover che annovera tra i titoli la serie di King Kong e il prossimo “Godzilla vs Kong” previsto per il 2020. Da 65 anni Godzilla anima il cinema internazionale con scontri epici, minacce alla Terra e piccoli e grandi mutamenti. In “Godzilla II – King of the Monsters” è prevista la lotta titanica con Mothra e Rodan, altri mostri che arrivano sulla Terra e che mettono in pericolo l’umanità con i loro colpi devastanti. Il film è un omaggio alle tante creature che hanno animato le pellicole degli anni Cinquanta e Sessanta.

Le tre ere dedicate a Godzilla

Tutto ha inizio nel 1954 con “Godzilla” diretto da Ishiro Honda e primo film di un ciclo che ha dato vita al genere Kaiju Eiga (cinema dei mostri). Non si tratta di un semplice film d’azione o di fantascienza, ma un atto di denuncia contro il pericolo della guerra nucleare. Godzilla, nome originale Gojira, è un dinosauro atomico che minaccia la Terra. Da questo film sono stati fatti due remake con lo stesso titolo. Uno è uscito nel 1998 con la regia di Roland Emmerich e l’altro nel 2014 con la regia di Gareth Edwards e che poi ha dato vita al sequel “Godzilla II – King of the Monsters”. Per fare un po’ di ordine tra le tante pellicole dedicate al mostro, è ideale individuare tre epoche fondamentali: l’era Showa, l’era Heisei e la serie Millennium. La prima ha inizio con la pellicola del 1954 ed è terminata nel 1975, la seconda va dal 1984 al 1995, mentre la terza dal 1999 al 2004.

L’era Showa e l’era Heisei

Dopo il capolavoro del 1954, il secondo film su Godzilla è il successivo “Il re dei mostri” del 1955 dove è presente il primo scontro tra titani. Nel 1962 invece arriva “Il trionfo di King Kong” con la lotta tra Godzilla e il gorilla. Di quest’era fanno parte anche “L’invasione degli astromostri” (1965), “Il figlio di Godzilla” (1967), “Gli eredi di King Kong” (1968), “Godzilla – Furia di mostri” (1971) e “Godzilla contro i robot” (1974). Dieci anni dopo arriva il primo reboot dal titolo “Il ritorno di Godzilla”. Si tratta a tutti gli effetti di un sequel del primo “Godzilla” e ignora tutto ciò che è avvenuto successivamente. Si tratta di un’era dedicata principalmente agli scontri e quindi arrivano “Godzilla contro Biollante”, “Godzilla contro King Ghidorah” e “Godzilla vs Destoroyah” che vede la morte del mostro e il passaggio dei poteri al figlio Godzilla Jr.

L’era Millennium

Prima della nascita dell’era Millennium c’è spazio per l’ennesimo remake del film originale. Roland Emmerich dirige “Godzilla” uscito nel 1998, una pellicola che però non ha attirato l’attenzione della critica. Buono il successo al botteghino, ma nonostante questo tutti i sequel furono cancellati. Nel 1999 rinasce Godzilla in “Godzilla 2000” secondo reboot della saga. Non c’è più traccia del figlio ma si torna nuovamente al mostro originale e vengono cancellati numerosi sequel avuti negli anni. L’era Millennium prevede dei film slegati tra loro, senza alcun collegamento come invece avvenuto nelle precedenti fasi. Di questo periodo fanno parte “Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack” e “Godzilla: Final Wars” con tutti i kaiju che si sfidano in un battaglia epica.

Tutti i film con Godzilla

A distanza di 10 anni da “Godzilla: Final Wars” arriva nei cinema “Godzilla” di Gareth Edwards che punta nuovamente alla critica dell’umanità come fatto nell’era Showa. Nel 2016 è invece uscito “Shin Godzilla” che rappresenta un reboot totale della serie giapponese. Questi tutti i film dedicati al mostro atomico: