Godzilla 2 - King of the Monsters: la recensione del film

Godzilla e i suoi Fratelli

A proposito dei miti lo storico romano Gaio Sallustio Crispo scriveva: "queste cose non avvennero mai, ma sono sempre." Ed è questa la chiave di lettura per avvicinarsi a una pellicola come Godzilla II; King of Monsters, oltre a un 'ovvia e perpetua sospensione dell'incredulità. Non a caso uno dei personaggi del film a certo punto indica il mito come bussola per orientare l'umanità. Grazie alla magia di effetti sempre più speciali, sul grande schermo prendono vita creature che rimandano al Idra di Lerna uccisa da Ercole o a Quetzalcoatl, il serpente piumato, venerato dagli antici Atzechi. Insomma Godzilla II; King of Monsters è una sorta di sussidiario illustrato di criptozologia, un dizionario di animali fantastici che forse sarebbe opportuno non trovare e soprattutto sperare che non siano loro a trovarci. Ma si sa all'umanità piace scherzare con il fuoco. Così dopo il Godzilla del 2014, seguito da Kong: Skull Island, ancora una volta l'agenza Monarch è sulle tracce di terrificanti creature alte più di un grattacielo. E la Monarch sarà accontentata visto che oltre a Godzilla dovrà fare i conti con la falena gigante Mothra, il pteranodonte alato Rodan e il drago a tre teste King Ghidorah. Per gli appassionati del genere i tre kaijū ricorrono spesso nella vasta filmografia dedicata a Godzilla. Ma anche chi non è un habitué del lucertolone radioattivo avrà modo di apprezzare le qualità di questo terzetto di Titani. Le battaglie tra i giganti sono divertenti e ben realizzate In fondo la morale del film è nella battuta pronunciata dall'ufficiale Barnes, interpretato da O'Shea Jackson Jr. (figlio del rapper Ice Cube) È il mondo è di Godzilla, noi ci viviamo soltanto"

Il sonno della ragione genera mostri

Godzilla II; King of The Monsters è anche una sorta di giro del mondo a caccia di mostri, dalla Cina al Messico, dall’Antartide al New England, la terra si trasfigura in una sorta di Luna Park per i Titani, impegnati a trattare il globo terracqueo come un tirassegno. Di fronte ad antagonisti di tali dimensioni è arduo riuscire a non farsi impallare e finanche a divorare. Tuttavia il cast del film risulta azzeccato. A partire dal veterano del cinema giapponese Ken Watanabe (nominato all'Oscar per L’ultimo Samurai). Il suo personaggi d nome si chiama Ishiro, come il regista del primo Godzilla datato 1954, mentre di cognome fa Serizawa, come l'unico scienziato ad avere ucciso il gigantesco il lucertolone alto 50 metri in un epico scontro sul fondo dell'oceano pacifico. Insomma uno che sa bene cosa fare con Gojira perché in fondo noi siamo gli animaletti domestici del King of The Monsters. Accanto a Watanabe c'è Kyle Chandler (tra i protagonisti della serie Catch 22, in onda su Sky). L'attore americano veste i panni del Dottor Mark Russell determinato a distruggere con ogni mezzo i Mostri. Non è di questo avviso la sua ex moglie Emma, interpretata da Vera Farmiga. La dottoressa crede che in realtà queste creature siano la cura per riequilibrare il pianeta l’antidoto per fermare le catastrofi causate dall'uomo. Ma a volte bisogna avere paura dei nostri desideri perché potrebbero avverarsi. Infine, la più intelligente e capace di affrontare la catastrofe risulterà la piccola Madison, intepretata da Millie Bobby Brown, la star della serie Tv Stranger Things. Quindi non resta che dire" Lunga vita al re" e godersi lo spettacolo. Perché come recitava una famosa battuta del cult-movie Blob: "Non c' è nessuno tranne noi e i mostri."