Godzilla 2 - King of the Monsters: le foto del cast del film

“Godzilla II: King of the Monsters” diesce in tutti i cinema italiani il 30 maggio 2019. Nato dalla mente visionaria di, il mostro più iconico della cultura giapponese non smette di affascinare, fin dalla sua prima apparizione nel 1954. Nel nuovo film si prosegue con la storia iniziata in “Godzilla” del 2014, diretto da Gareth Edwards. Spettacolari i combattimenti tra Titani realizzati in CGI ma centrale è l’organizzazione criptozoologica M.O.N.A.R.C.H. La dottoressa Emma Russell, interpretata dae sua figlia Madison ( Millie Bobby Brown ) vengono rapite da un gruppo di ecoterroristi che vogliono sfruttare le creature mostruose a loro vantaggio. Vera Farmiga è stata nominata all’Oscar per la sua interpretazione nel film “Tra le nuvole” di Jason Reitman. Millie Bobby Brown è diventata nota per il ruolo di Undici nella serie tv “Stranger Things”. Il padre di Madison è interpretato invece da, il famoso Gary Hobson della serie tv “Ultime dal cielo”. Il dott. Ishiro Serizawa ha il volto dell’attore giapponese, già candidato all’Oscar nel 2004 per “L’Ultimo Samurai”, mentre il dott. Rick Stanton è, diventato celebre con la serie “West Wing - Tutti gli uomini del Presidente”, per cui ha vinto un Emmy. Nel cast di “Godzilla II: King of the Monsters” ancora, attore britannico molto attivo sia sul grande che sul piccolo schermo: “Il bambino d’oro”, “Alien 3”, “Last Action Hero” e “Il Trono di Spade” tra i più importanti. E poi ancora, attore-rapper che ha debuttato nel film biografico “Straight Outta Compton” nei panni di suo padre, il rapper Ice Cube. Infineè la dott.ssa Vivienne Graham,è Sam Coleman,è la dott.ssa Ilene Chen,è il colonnello Diane Foster,è il sergente Anthony Martinez eè l’ammiraglio William Stenz.