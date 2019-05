Millie Bobby Brown: 8 curiosità sull'attrice

Dopo “Stranger things” la vedremo al cinema in “Godzilla II: King of the Monsters”: tutto quello che c’è da sapere su Millie Bobby Brown

Classe 2004, la giovanissima protagonista di “Godzilla II: King of the Monsters”, Millie Bobby Brown, è un volto noto agli appassionati di serie tv. Diventata famosa a soli dodici anni per il ruolo di Undici nella fortunata serie “Stranger Things”, esordisce quest’anno al cinema proprio con la pellicola di Michael Dougherty sul potente mostro del MonsterVerse. All’età di 15 anni, Millie è una delle attrici più promettenti del momento. Ecco alcune curiosità sulla giovane star.

Ha vissuto tra Europa e Stati Uniti

Millie Bobby Brown ha origini britanniche ma è nata in Spagna, vicino Malaga, poiché i genitori all’epoca avevano un ristorante a Marbella. A 4 anni si trasferisce a Bournemouth, nel sud dell’Inghilterra. Successivamente, la famiglia va a vivere a Orlando, in Florida. Oggi, l’attrice vive ad Atlanta.

È la più giovane candidata agli Emmy

Grazie al ruolo di Undici, la ragazza con poteri paranormali di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown ha ottenuto due candidature agli Emmy come miglior attrice non protagonista diventando la più giovane attrice a ottenere la candidatura. Per lo stesso ruolo, ha ricevuto anche due candidature agli Screen Actors Guild Awards come miglior attrice in una serie drammatica.

Ambasciatrice dell’Unicef

Millie è stata nominata Goodwill Ambassador (ambasciatrice di buona volontà) dell’UNICEF, diventando la più giovane ad aver ottenuto l’incarico. Nel suo ruolo di Goodwill Ambassador dell'UNICEF, l'attrice britannica utilizza la sua visibilità globale per sensibilizzare i bambini e i giovani sui diritti e sui problemi che li riguardano.

I videoclip musicali

Millie Bobby Brown ha preso parte a diversi videoclip musicali nel corso degli ultimi anni. Nel 2016 è la protagonista del video ufficiale del singolo “Find me” di Sigma, cantato da Birdy. Nel 2017, invece, l’attrice compare nel video di “I dare you” del gruppo The xx. Lo scorso anno Millie è tra le protagoniste del brano dei Maroon 5 “Girls like you”.

Vita privata

Essendo ancora giovanissima, Millie ha una vita sentimentale ancora molto scarna. Attualmente non si sa se ha un fidanzato ma in passato l’attrice è stata legata al cantante statunitense Jacob Sartorius. La storia pare si sia conclusa per un presunto tradimento da parte del ragazzo.

È stata vittima di bullismo

Avendo ottenuto il successo a soli 12 anni, Millie Bobby Brown ha ricevuto, oltre alla fama, anche critiche negative dagli haters. A causa di ciò, l’attrice è stata anche costretta a chiudere il suo account Twitter. In seguito, Millie si è fatta portavoce di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema del bullismo, per evitare che altri giovani subiscano quello che ha dovuto subire lei stessa.

Modella

Alla professione di attrice, Millie Bobby Brown affianca anche quella di modella. La giovane protagonista di “Godzilla II: King of the Monsters” è contesa dai maggiori marchi di moda ed è una vera e propria icona di stile.

Instagram

Come tutti i ragazzi della sua età, Millie ha anche un account Instagram molto seguito (oltre 18 milioni di follower), tanto che “Time” l’ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti al mondo.