Godzilla 2 - King of the Monsters: trama, trailer, cast del film

La trama e i protagonisti di "Godzilla 2 - King of the Monsters", film diretto da Michael Dougherty e in uscita il 30 maggio

Dal 30 maggio 2019 sarà disponibile nelle sale italiane “Godzilla 2: King of the Monsters” diretto da Michael Dougherty. Si tratta del sequel del film uscito nel 2014 e avrà nel cast Sally Hawkins, Ken Watanabe, Charles Dance e Millie Bobby Brown. La pellicola è una delle più attese del 2019, un action movie dedicato ad uno dei personaggi più amati da adulti e bambini. La storia di Godzilla è nata negli anni Cinquanta e il mostro è diventato protagonista di una lunga serie di film, videogiochi, fumetti e romanzi che ne fanno uno dei personaggi di fantasia più famosi nella storia del cinema. “Godzilla 2: King of the Monsters” segue il filone narrativo del primo film con la misteriosa agenzia Monarch che cerca di contrastare le minacce che cercano di distruggere la Terra. L’uomo ha sfruttato senza ritegno le risorse del proprio pianeta e ha disturbato anche i mostruosi Titani.

La trama di "Godzilla 2 - King of the Monsters"

King of the Monsters è il 35esimo adattamento cinematografico dedicato a Godzilla e anche questa volta il mostro arriva sulla Terra e rappresenta la minaccia da sconfiggere. Rispetto al passato però l’azione si concentra tra i tanti mostri presenti con lo scontro titanico tra lo stesso Godzilla, Mothra e Rodan. Lo scontro finale vedrà sfidarsi la leggenda nipponica contro King Ghidorah, vera e propria nemesi del gigante protagonista. A causa di questo la Terra rischierà l’estinzione per i colpi devastanti che possono mettere a rischio l’intera umanità. “King of the Monsters” è quindi una sorta di omaggio non solo a Godzilla ma anche alle tante creature che hanno animato le pellicole degli anni Cinquanta e Sessanta. Gli scontri tra questi giganti possenti erano alla base dei primi film dedicati alla celebre “lucertola” e ora con le nuove tecnologie ed effetti sbalorditivi è possibile ammirare scene davvero mozzafiato che immortalano personaggi entrati nella storia del cinema fantascientifico.

Il cast di "Godzilla 2 - King of the Monsters"

Nel cast è presente Sally Hawkins che interpreta la scienziata Vivienne Graham. L’attrice ha vinto il Golden Globe e l’Orso d’argento per il film “La felicità porta fortuna – Happy Go Lucky”, inoltre è stata candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per “Blue Jasmine”. Nel 2017 ha ottenuto una seconda nomination agli Oscar, questa volta nella sezione miglior attrice protagonista, per la sua interpretazione in “La forma dell’acqua – The Shape of Water”. Con Sally Hawkins c’è anche Charles Dance, attore di grande esperienza e che recentemente è stato tra i protagonisti di “Game of Thrones” nel ruolo di Tywin Lannister. Nel cast spicca anche la presenza di Millie Bobby Brown, grande protagonista di “Stranger Things” nei panni di Eleven. L’attrice è alla sua prima prova cinematografica. Anche “Godzilla 2 – King of the Monsters” fa parte della serie MonsterVerse, universo cinematografico e franchise crossover che annovera tra i suoi titoli la serie di King Kong e il prossimo “Godzilla vs Kong” in uscita nel 2020. Il primo “Godzilla” ha incassato oltre 200 milioni di dollari negli Stati Uniti e 328 milioni nel resto del mondo. L’incasso globale ha superato i 520 milioni di dollari.