Millie Bobby Brown: le foto più belle dell'attrice

Le foto più belle di Millie Bobby Brown, protagonista dell’ultimo “Godzilla II: King of the Monsters”

Diventata famosa per il ruolo di Undici, la ragazza con poteri paranormali di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown è attualmente al cinema con “Godzilla II: King of the Monsters”, nel ruolo di Madison Russell. Nata nel 2004, l’attrice ha raggiunto il successo internazionale a soli 12 anni, diventando una delle teenager più famose del mondo. A 15 anni, Millie vanta oltre 18 milioni di follower su Instagram e anche l’inserimento nella lista delle teenager più influenti del pianeta.

Nata in Spagna da genitori britannici, Millie Bobby Brown ha vissuto a Bournemouth, nel sud dell’Inghilterra, e a Orlando, in Florida. Oggi, l’attrice vive ad Atlanta. La ragazza ha ricevuto due candidature agli Screen Actors Guild Awards come miglior attrice in una serie drammatica e due nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista, diventando in questo modo la più giovane attrice a ottenere la candidatura.

Oltre a lavorare nel cinema, Millie è anche molto richiesta come modella: contesa dai più grandi marchi della moda, l’attrice è un’icona di stile per tutti i teenager.

Millie Bobby Brown è stata nominata anche Goodwill Ambassador UNICEF, diventando la più giovane ad aver ottenuto l’incarico.

L’attrice sarà nel cast anche del sequel di “Godzilla II: King of the Monsters”: “Godzilla vs Kong”, in uscita nel 2020.

Millie Bobby Brown è la terzogenita di quattro figli, i genitori sono ristoratori e nel periodo della sua nascita avevano un ristorante a Marbella: ecco perché l’attrice è nata in un paesino vicino Malaga.

Attualmente, Millie sembrerebbe essere single, tra il 2017 e il 2018 ha avuto una storia d’amore con il cantante statunitense Jacob Sartorius.