Titanic: l'impronta di Rose resiste dopo oltre vent'anni

Dopo più di vent’anni dall'uscita di Titanic, l’indimenticabile impronta della mano di Rose è ancora ben impressa sul vetro che nelle riprese venne utilizzato per l’auto in cui i due protagonisti trovarono rifugio prima del terribile epilogo che fece consumare milioni di fazzoletti al pubblico.

Era il 1997 e nelle sale cinematografiche si affacciava uno dei film più importanti della storia della settima arte, alla regia il canadese James Cameron che alcuni anni dopo mise assegno un altro colpo importante con Avatar.

A distanza di oltre due decenni, Jack e Rose, interpretati rispettivamente da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, continuano ancora a far sognare, basti pensare ai numerosi articoli in cui si ipotizza una storia d’amore tra i due attori o a come gli scatti che li ritraggono insieme facciano sempre e immediatamente il giro del mondo. È indiscutibile che la storia d’amore di Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater sia una delle più belle mai viste al cinema, non sorprende quindi la reazione entusiasta e commosa del pubblico nel rivedere che dopo tanto tempo l’impronta della mano di Rose è ancora ben visibile.

L’impronta della mano, una storia d’amore senza fine

Qualche ore fa James Cameron ha pubblicato su Twitter una foto che ha fatto sobbalzare i cuori di milioni di persone. Lo scatto in questione sembrerebbe essere stato realizzato all’interno di un deposito o set cinematografico. Il regista ha immortalato l’impronta della mano e ha commentato la foto, queste le sue parole: “Dopo più di vent’anni, l’infame impronta della mano è ancora lì, guardate attentamente”.

La scena al centro dell’impronta in questione è il momento iconico in cui i due ragazzi decidono finalmente di vivere il loro amore, non curanti delle differenze, facendo sognare milioni di persone. Quanti, infatti, dopo la visione del film avrebbero voluto una storia d’amore come quella di Jack e Rose, ovviamente con un finale diverso?

Come ha fatto a resistere l’impronta dopo 20 anni?

Lo scatto di James Cameron ha subito infiammato i social e moltissimi utenti hanno iniziato a domandarsi come fosse possibile che a distanza di oltre vent’anni l’impronta fosse ancora lì. La spiegazione risiede nel fatto che il palmo della mano venne impresso con uno speciale spray in grado di fissarlo nel tempo. Infatti, nella scena in questione vennero utilizzati macchinari per emettere vapore affinché Jack e Rose apparissero sudati, quindi senza lo spray l’impronta sarebbe scomparsa nel giro di pochissimi secondi.

L'impronta è veramente di Rose?

La risposta purtroppo è no, infatti, come dichiarato dal regista alcuni anni dopo, in realtà la mano utilizzata per imprimere l'immagine fu quella dello stesso James Cameron.