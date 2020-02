Il Daily Mail ha confermato le riprese del nuovo film di Guillermo Del Toro , grande trionfatore alla 90° edizione degli Academy Awards® con il film “ La forma dell'acqua - The Shape of Water ”. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul lavoro del regista messicano.

di Matteo Rossini

Guillermo Del Toro, classe 1964, è uno dei registi più amati, popolari e di maggior successo del terzo millennio. Poche ore fa il Daily Mail ha confermato l’avvio delle riprese del suo nuovo film “Nightmare Alley”, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Guillermo Del Toro: il successo

Il regista messicano è una delle firme più celebri nel mondo della settima arte. Negli ultimi anni Guillermo Del Toro ha inanellato un successo dietro l’altro grazie a film in grado di sbancare il botteghino mondiale e conquistare il favore della critica, tra questi “Pacific Rim” con Charlie Hunnam e “Crimson Peak” con Mia Wasikowska.

L’ultima fatica cinematografica del regista è lo straordinario “La forma dell'acqua - The Shape of Water”, nominato in ben tredici categorie agli Academy Awards® del 2018 e vincitore di quattro statuette come “Miglior film”, “Miglior regia”, “Miglior colonna sonora” e “Miglior scenografia”.

“Nightmare Alley”: il nuovo film di Guillermo Del Toro

Ora il regista è pronto per conquistare nuovamente il grande schermo con il film “Nightmare Alley”, basato sull’omonimo romanzo scritto da William Lindsay Gresham.

Il film vedrà la presenza di alcuni dei volti più brillanti del mondo dorato di Hollywood, tra questi Cate Blanchett, Bradley Cooper (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore), Rooney Mara, Richard Jenkins, Ron Perlman, David Strathairn e Willem Dafoe (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore). Il film sarà il terzo lavoro in cui Cate Blanchett e Rooney Mara reciteranno l’una affianco dell’altra dopo “Carol” di Todd Haynes e “Song to Song” di Terrence Malick.

Stando a quanto pubblicato dal Daily Mail, le riprese sarebbero iniziate pochi giorni fa a Toronto, Canada, ma per il momento non ci sarebbero ulteriori informazioni sulla loro durata e soprattuto su quando la pellicola farà finalmente il suo atteso debutto al cinema. A questo punto non ci resta che attendere per conoscere tutti i prossimi sviluppi.