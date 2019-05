Cate Blanchett: le foto più belle dell'attrice

Cate Blanchett è un camaleonte dello spettacolo sia al cinema che a teatro in grado di recitare con grande efficacia ogni tipo di ruolo. Nella sua carriera ha conquistato due Premi Oscar, tre Screen Actors Guild Awards, tre Golden Globe, tre Premi BAFTA, e una Coppa Volpi al Festival di Venezia. Durante l'infanzia e l'adolescenza studia pianoforte e danza poi all'età di diciotto anni si innamora del cinema grazie alla partecipazione come semplice comparsa a uno sconosciuto film arabo sul mondo del pugilato. L'attrice decide così di frequentare il Sidney's National Institute of Dramatic Arts e inizia a farsi conoscere in teatro e in televisione. Il debutto arriva nel 1996 con "Parklands" mentre il successo internazionale viene raggiunto con Elizabeth nel 1998. Grazie all'interpretazione della regina ottiene la sua prima nomination agli Oscar.

Nel 2001 entra a far parte del cast de "Il Signore degli Anelli" e partecipa sia alla trilogia sia a "Lo Hobbit". Nel 2004 conquista il suo primo Oscar grazie all'interpretazione di Katharine Hepburn in "The Aviator" di Martin Scorsese. È stata candidata in altre cinque occasioni ai Premi Oscar per Diario di uno scandalo (2006), Elizabeth: The Golden Age (2007), Io non sono qui (2007), Blue Jasmine (2014) e Carol (2015). Grazie al film di Woody Allen ha conquistato la sua seconda statuetta dall'Academy. Tantissimi anche i riconoscimenti istituzionali, infatti Cate Blanchett è stata insignita cavaliere dell'Ordre des arts et des lettres dal governo francese nel 2012. Nel 2015 è stata premiata dal Museum of Modern Art e ha ricevuto il BFI alla carriera in riconoscimento del suo eccezionale contributo al settore del cinema. Nel 2017 la Regina Elisabetta II l'ha nominata compagno dell'Ordine dell'Australia per i servizi resi in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell'ambiente.