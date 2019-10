I migliori film di Guillermo del Toro

Dall'iconico " Hellboy " al trionfante " The Shape of Water - La forma dell'acqua " passando per il magnetico " Il labirinto del fauno ", scopriamo insieme i cinque film più belli di Guillermo Del Toro .

BUON COMPLEANNO GUILLERMO DEL TORO

Il 9 ottobre il regista sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore messicano Guillermo del Toro compie 55 anni. Per l’occasione, Sky Cinema Due propone in seconda serata il film che gli fece ottenere l’Oscar® 2018 sia per il miglior film sia per la regia, LA FORMA DELL’ACQUA, fiaba romantica con Sally Hawkins e Michael Shannon in cui una donna muta si innamora di una creatura anfibia.

Il visionario Guillermo Del Toro spegne cinquantacinque candeline. Il regista messicano è tra le firme più amate, apprezzate e di successo del mondo della settima arte. Nel corso di oltre vent’anni, Del Toro si è imposto come una delle figure predominanti del cinema dando vita a capolavori che ne hanno riscritto la storia.

Scopriamo insieme i cinque film più belli del regista che ha anche collezionato numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali un Golden Globe, un premio Oscar come “Miglior regista”, un Leone d’Oro e una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

1. “Hellboy” (2004)

Ispirato all’omonimo fumetto, “Hellboy” unisce azione e fantascienza rappresentando la consacrazione del regista. Il film vede come protagonista Ron Perlman, classe 1950, al fianco di Selma Blair, Jeffrey Tambor e Karel Roden. La pellicola riscuote grandi consensi da parte della critica, quattro anni dopo viene realizzato il sequel “Hellboy: The Golden Army” che incassa oltre 160.000.000 di dollari.

2. “Il labirinto del fauno” (2006)

È il 2006 quando “Il labirinto del fauno”, ambientato durante la guerra civile spagnola, fa il suo debutto nelle sale cinematografiche. La pellicola fa incetta di riconoscimenti conquistando ben tre statuette agli Academy Awards come “Miglior fotografia”, “Miglior scenografia” e “Miglior trucco”.

3. “Pacific Rim” (2013)

Ispirato ai colossali mostri del cinema giapponese, i Kaijū, “Pacific Rim” racconta la guerra tra gli Stati del mondo e le spaventose creature. Il film si rivela subito un grande successo sbancando il botteghino internazionale con oltre quattrocento milioni di dollari di incasso che lo rendono al momento il più alto box office del regista messicano.

4. “Crimson Peak” (2015)

Ambientato nella Buffalo di fine Ottocento, “Crimson Peak” è un film horror denso di fantasmi, apparizioni e atmosfere gotiche. Il lavoro di Guillermo Del Toro fa centro nel cuore delle persone restando ad oggi uno dei sui film più iconici e amati dal pubblico di tutto il mondo.

5. “The Shape of Water - La forma dell’Acqua” (2017)

Concludiamo la lista con il film che ha sancito definitivamente, come se ce ne fosse ancora bisogno, il talento del regista, stiamo ovviamente parlando di “The Shape of Water - La forma dell’Acqua” che ha trionfato agli Academy Awards e al Festival di Venezia nella categoria “Miglior Film”. La pellicola è valsa a Del Toro anche un Oscar come “Miglior regista”.