Guillermo Del Toro riceverà la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Uno dei nomi più celebri e di successo del mondo della settima arte sta per ottenere un importantissimo riconoscimento. Martedì 6 agosto Guillermo Del Toro, classe 1964, riceverà una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame inserendo per sempre il suo nome nella storia del cinema.

Guillermo del Toro: grandi successi

Il regista messicano è tra le figure più celebri e influenti al mondo. La sua carriera inizia nei primi anni ’90 riscuotendo immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica. La grande affermazione mediatica a livello internazionale arriva nel 2006 con “Il labirinto del fauno”. Il film si rivela uno straordinario successo conquistando importanti premi, tra i quali tre Academy Awards come “Miglior fotografia”, “Miglior scenografia” e “Miglior trucco”.

Negli anni successivi il regista continua a ottenere recensioni positive, uno dei suoi lavori più apprezzati è sicuramente “Pacific Rim” che vede protagonisti Charlie Hunnam e Idris Elba che dominano il botteghino internazionale con oltre 400.000.000 dollari.

Guillermo Del Toro: “La forma dell’acqua”

Il 2017 è l’anno di Guillermo Del Toro. Il regista esce nelle sale cinematografiche con “La forma dell'acqua - The Shape of Water”, il resto è praticamente storia del cinema.

La pellicola entusiasma immediatamente pubblico e critica diventando il film dell’anno. Infatti “The Shape of Water” conquista la 74ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e la 90° edizione degli Academy Awards dove il film si presenta con ben tredici nomination. La serata, presentata da Jimmy Kimmel, elegge Guillermo Del Toro assoluto protagonista trionfando in ben cinque categorie, tra le quali “Miglior film” e “Miglior regista”.