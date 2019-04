L'opera arriva in Italia in anteprima mondiale l’undici aprile, per poi uscire negli Stati Uniti il giorno successivo

A oltre dieci anni di distanza, ritorna sul grande schermo Hellboy. Dimenticate, però, l’universo creato da Guillermo Del Toro perché la pellicola direta da Neil Marshall sarà tutta un’altra cosa.

Hellboy: la data d’uscita

L'opera arriva in Italia - in anteprima mondiale - l’undici aprile, per poi uscire negli Stati Uniti il giorno successivo.

Hellboy: la trama

Per chi non lo sapesse, Hellboy è un semi-demone che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano. Evocato nel 1944 dallo stregone russo Grigorij Efimovič Rasputin per aiutare i nazisti, il giovane demone Anung Un Rama viene, invece, salvato dagli Alleati e affidato al Professor Trevor Bruttenholm, che lo cresce come se fosse suo figlio.

Hellboy, guarda le foto della prima di New York

Una volta adulto, Hellboy inizia a dare la caccia a lupi mannari, vampiri e creature mitologiche di ogni tipo, diventando uno dei migliori detective del BPRD (Bureau of Paranormal Research and Defense).

In quest’avventura, nello specifico, molto più fedele ai fumetti delle precedenti, l’eroe demoniaco sarà impegnato in una missione a Londra per fronteggiare l’antico spirito di una strega malvagia, tornato sulla Terra dopo essere scappato dal mondo dei morti.

Hellboy: il cast

A vestire i panni di Hellboy (interpretato, in precedenza, da Ron Perlman), David Harbour, diventato famoso per il ruolo di Jim Hopper nella serie televisiva «Stranger Things».

Scelto direttamente dall’ideatore del personaggio, Mike Magnolia, su consiglio dalla moglie che l’aveva notato su un set, l’attore statunitense ha subito accettato di interpretare il personaggio, che considera «un comico e arguto eroe violento». Del reboot in generale, invece, parla, di «un film di mostri, più di quanto non sia un film di supereroi. È un monster movie, un Frankenstein del 2018».

Completano il cast Sasha Lane (Alice Monaghan), Ian McShane (il professor Broom) e Daniel Dae Kim (Maggiore Ben Daimio). Il cattivo? La malvagia strega Blood Queen, cui presta il volto la bellissima Milla Jovovich.