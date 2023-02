21/30

Anche Grease è una fonte infinita di spunti per lui e per lei per vestirsi a Carnevale. Un paio di pantaloni di pelle a vita alta e un top nero con sandali rossi vi tramuteranno in Sandy mentre un paio di pantaloni con t-shirt aderente tutto in nero vi farà sembrare Danny. Non dimenticatevi la brillantina, ovviamente. Photo Credits: Webphoto



Da Kate Moss a Bella Hadid, lo stile delle top model giù dalle passerelle FOTO