Sono passati sedici anni dall'uscita di Sex and the City , il sequel sul grande schermo della serie televisiva omonima - forse una delle più note tra quelle realizzate a cavallo tra i due millenni - ma la scena in cui la protagonista Carrie Bradshaw , alias Sarah Jessica Parker , viene lasciata sola ad attendere all'altare uno sposo che non arriverà mai fa male a ogni rewatch, anche rifatta con altri interpreti, si può dire. È l'opinione di alcuni utenti che hanno riassaporato le emozioni delle sequenze più note del cult del 2008 su TikTok rifatte con le bambole Barbie. La clip , un video di poco più di tre minuti, è diventato virale .

La scena delle nozze rifatta con le Barbie

Carrie e Mr. Big non si sposeranno con una cerimonia in pompa magna alla New York Public Library (con lei che indossa il mega abito di Vivienne Westwood) nemmeno nell'universo di Barbie, o comunque, così vanno le cose (identiche a come vanno nel film) per l'utente di TikTok My Miniature Things, la cui specialità è riprodurre con le bambole Barbie le scene iconiche di pellicole cult.

Le nozze mancate tra Carrie e Mr. Big sono un momento dell'universo cinematografico entrato far parte della cultura pop, non sorprende quindi che l'utente di TikTok abbia deciso di studiarlo nei minimi particolari per riproporlo con le bambole al post degli attori in carne ed ossa.

La clip, lunga circa tre minuti, mostra una bambola bionda vestita con l'abito da sposa, identico a quello di Carrie, circondata dalle sue amiche bambole, Miranda, Samantha e Charlotte, mentre apprende che il suo sposo non si presenterà al matrimonio. Nel filmato c'è anche lui, Mr. Big versione bambola, che confessa le sue colpe alla fidanzata dalla sua auto, proprio come nel film.

L'utente ha avuto l'abilità di girare la clip facendo attenzione a replicare gli stessi movimenti di macchina del lungometraggio utilizzando come traccia audio quella originale del film.

La scena prosegue, come è noto, con la sposa che raggiunge lo sposo per un confronto acceso e termina con le amiche che la portano via. Il pubblico di TikTok è impressionato dalla cura con cui ogni bambola è stata personalizzata affinché fosse identica agli attori nel look. Anche la camminata un po' buffa dell'attrice che impersona Charlotte (costretta, nel film, a saltellare nel suo abito strettissimo) è riproposta nel rifacimento. Tra i commenti i complimenti abbondano.