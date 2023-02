5/8 ©Getty

Il medico della peste – Si riconosce subito: lungo becco, occhiali e tunica nera. Questo travestimento rappresenta gli antichi medici della peste – appunto – che visitavano i cittadini per capire se fossero malati o sani. Alla maschera è spesso associato un bastone, usato un tempo per consentire ai dottori di non entrare in contatto con i pazienti