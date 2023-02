Carnevale Venezia 2023, programma ed eventi: il calendario

La Serenissima si prepara a celebrare una delle ricorrenze più importanti per la sua storia: piazzette, calli, canali e stradine si animano dal 4 al 21 febbraio. Il tema di quest'anno è "Take your Time for the Original Signs", ispirato ai segni zodiacali e alla simbologia della città. Dalla Parata inaugurale sul Canal Grande allo spettacolo all'Arsenale: gli appuntamenti più attesi

Venezia si prepara a festeggiare il Carnevale. Le calli, le piazzette, i canali e le strade della Serenissima dal 4 al 21 febbraio si animano per le celebrazioni di una delle ricorrenze più importanti per la città. Quest’anno, il tema delle festività è “Take your Time for the Original Signs”, ispirato ai segni della costellazione e dai simboli originali che contraddistinguono la storia dell'evento veneziano. La direzione artistica è ancora una volta di Massimo Cecchetto, già set designer del Teatro La Fenice, che spiega come “la missione di questo Carnevale” per tutti i partecipanti sarà di ricreare un segno in modo unico e personale. Sono moltissimi gli eventi che si terranno per tutta la città: ecco quelli principali.