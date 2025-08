Incidente in montagna, morto Federico Beltrami: lavorava a Sky

Originario di Segrate, era laureato in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano. Intrapresa poi una carriera nel settore pubblicitario, Federico era entrato in Sky Media nel 2017. "Chi ha lavorato con lui - dice Andrea Duilio, Amministratore delegato di Sky Italia - lo ricorda come una persona autentica, generosa, accogliente, dotata di una bellezza d’animo difficile da esprimere a parole"

Amava la montagna Federico. Una passione iniziata ai tempi dell’università. Quasi ogni fine settimana indossava scarponi e, zaino in spalla, partiva per le "sue" cime. Negli ultimi anni aveva frequentato corsi di speleologia, arrampicata e alpinismo con il Cai-Sem, il Club Alpino Italiano – Scuola Escursionisti Milanesi. Aveva 37 anni ed è morto precipitando nel vuoto per 200 metri in Val Masino (in provincia di Sondrio).

L'allarme

La chiamata al 118 era arrivata nel pomeriggio di domenica 3 agosto. Alcuni escursionisti hanno segnalato di aver visto una persona precipitare nel vuoto in località San Martino. Subito erano state attivate le forze dell'ordine: i carabinieri della Stazione di Sondrio, il Soccorso Alpino e il Sagf (il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza). Dalla base di Caiolo e da Como erano partiti anche due elicotteri. Le ricerche sono poi proseguire con le prime luci dell’alba di lunedì. E proprio nella mattinata di ieri è stato avvistato e recuperato il corpo senza vita di Federico.

Il ricordo di Sky Italia

Originario di Segrate, era laureato in Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano (con una tesi su “I collaboratori di giustizia in Lombardia. Un’analisi tra numeri, storie e falsi miti”) dove aveva seguito il corso di Nando Dalla Chiesa e, insieme ad altri compagni, aveva fondato il sito e l’associazione Stampo Antimafioso. Intrapresa poi una carriera nel settore pubblicitario, Federico era entrato in Sky Media nel 2017 e, nell’ultimo periodo, aveva fatto parte del team Marketing Connected TV. “Ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’area – ricorda Andrea Duilio, Amministratore delegato di Sky Italia - distinguendosi per la sua proattività, il forte senso di responsabilità e l'entusiasmo con cui affrontava ogni sfida. Chi ha lavorato con lui lo ricorda come una persona autentica, generosa, accogliente, dotata di una bellezza d’animo difficile da esprimere a parole. Disponibile con tutti, cercava sempre di fare la cosa giusta e di far star bene le persone intorno a lui. Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.