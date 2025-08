Microcar contromano su A29, scorta procuratore salva 2 ragazze

Una microcar con a bordo due ragazze ha viaggiato contromano sull’autostrada A29 per alcuni chilometri prima di essere intercettata e bloccata. Un errore che poteva finire in tragedia ma che fortunatamente non ha provocato feriti. Le due giovani, di Mazara del Vallo, ieri pomeriggio si trovavano nei pressi dello svincolo di Castelvetrano e percorrevano l’autostrada in direzione Mazara ma nella carreggiata sbagliata. In quel momento transitavano dallo stesso punto due finanzieri di Gela, di scorta al procuratore Salvatore Vella, che hanno notato come molti tir improvvisamente deviavano per evitare qualcosa. Subito dopo l'auto di scorta si è trovata di fronte la microcar: i due finanzieri hanno quindi bloccato la piccola vettura mettendosi con la propria auto di traverso sulla strada con i lampeggianti accesi. L’auto con a bordo le due ragazze, che sembrano inconsapevoli del pericolo corso, è stata quindi accompagnata fuori dall’autostrada dove sono stati chiamati i genitori delle ragazze.