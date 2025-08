Cima Falkner, i primi rilievi: "In futuro possibili altri crolli"

Oltre mezzo milione di metri cubi di roccia. Questa la stima preliminare del volume del secondo crollo avvenuto sul versante occidentale di Cima Falkner, nella serata di venerdì 1 agosto. Lo conferma in una nota la Provincia di Trento, parlando di "un volume impressionante che ha modificato in maniera sostanziale la morfologia di una delle vette simbolo del gruppo di Brenta". In sostanza, è emerso, si è trattato di un evento molto più esteso rispetto al primo distacco, avvenuto lo scorso 27 luglio e stimato in circa 36mila metri cubi. Il dato è stato registrato in base ai primi esiti dei rilievi compiuti nelle scorse ore sul campo, "realizzati con l’impiego di droni scanner che hanno acquisito un modello in 3D dell’intera cima". Tra l'altro, come confermato anche da Mauro Zambotto, dirigente del Servizio geologico della Provincia di Trento, il crollo che si è verificato a Cima Falkner, nelle Dolomiti di Brenta, alle 20.46 del primo agosto ha avuto una potenza 32 volte superiore all'evento del 27 luglio.