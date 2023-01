Carnevale di Viareggio 2023, è degli Extraliscio la canzone ufficiale

Approfondimenti

Parte il countdown per il Festival di Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. Un'edizione particolare, sia per la mancata presenza del pubblico, ma anche per i tanti nomi dirompenti che per la prima volta calcheranno il palco dell’Ariston. Tra questi spiccano gli Extraliscio, band romagnola che rivisita la musica da sala, con Davide Toffolo (voce e chitarra dei Tre Allegri Ragazzi Morti). Debutteranno al Festival della canzone italiana interpretando il brano “Bianca Luce Nera”