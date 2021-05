È bello perdersi - tour d’Italie



approfondimento

Extraliscio e Toffolo a Sanremo con la canzone "Bianca luce nera"

Oltre a Punk da Balera, gli Extraliscio saranno protagonisti anche di un attesissimo tour che li porterà a suonare in tutta Italia.

La tourneé è stata ribattezzata con il nome di È bello perdersi - tour d’Italie, citando l’ultimo loro disco, dal titolo È bello perdersi (uscito il 5 marzo 2021 per Betty Wrong Edizioni Musicali).

Ecco il primo elenco delle date del tour estivo degli Extraliscio:



26 giugno all’Arena Estiva Parco Mazzini di SALSOMAGGIORE TERME (PR)



28 giugno al Teatro romano di VERONA in occasione del Rumors Festival



29 giugno al Teatro Alfieri di ASTI



30 giugno al Cortile di Palazzo Reale a MILANO in occasione de La Milanesiana



3 luglio all’ISOLA DEL GIGLIO (GR) in occasione del Muvinar Festival



7 luglio in piazza del Kuerc a BORMIO (SO) in occasione de La Milanesiana



10 luglio in Villa Manin a CODROIPO (UD) in occasione di Villa Manin Estate 2021



20 luglio all’Arena Estiva del Teatro Bibiena di SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)



22 luglio in Piazza del Rinascimento a URBINO in occasione de La Milanesiana



29 luglio al Campo Canoa di MANTOVA in occasione del Bike in Festival



1 agosto in Piazza Garibaldi a RAVENNA in occasione de La Milanesiana



4 agosto al Teatro Romano di FIESOLE (FI) in occasione de La Milanesiana, all’interno di Estate Fiesolana



6 agosto a BRA (CN) in occasione di Attraverso Festival



7 agosto al Parco Archeologico Villaggio Neolitico di TRAVO (PC) in occasione di Travo Balafolk Festival



15 agosto in Villa Olmo a COMO in occasione di Villa Olmo Festival



19 agosto all’Anfiteatro Romano di GUBBIO



2 settembre al Carroponte di SESTO SAN GIOVANNI (MI)