Italo e Empethy, la sinergia continua: 120 cani e gatti cercano casa

In un Paese in cui ogni estate si rinnova l’emergenza abbandoni di animali domestici, la risposta passa anche attraverso la tecnologia e la solidarietà. Prosegue, per il terzo anno consecutivo, la collaborazione tra Italo ed Empethy, la piattaforma digitale per adozioni consapevoli, con il rilancio del “Rifugio Virtuale”, un progetto nato per dare visibilità a 120 cani e gatti in cerca di una famiglia.