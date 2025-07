"Bau the way", il servizio di Locauto contro l'abbandono degli animali

“Bau the Way” è il servizio pensato da Locauto per chi sceglie di partire con il proprio amico a 4 zampe al seguito. Al costo di 49,90€, include non solo la pulizia del veicolo alla riconsegna, ma anche un kit completo per la sicurezza e il benessere dell’animale

Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, torna il dramma degli abbandoni di animali domestici. Nel solo 2023, secondo i dati dell’Enpa, sono stati oltre 130.000 i cani e gatti lasciati per strada, con un picco del 25%-30% proprio nei mesi estivi. In media, si tratta di 384 animali abbandonati al giorno, e soltanto il 20% di loro riesce a sopravvivere. Numeri che descrivono un’emergenza non solo etica, ma anche sociale. A fronte di circa 30,5 milioni di italiani pronti a partire per le vacanze, il problema resta grave e spesso sottovalutato, nonostante gli appelli ricorrenti e l’impegno delle associazioni.

Viaggio e responsabilità si possono conciliare In questo contesto, Locauto – realtà italiana di riferimento nel noleggio di auto e veicoli commerciali – riafferma il proprio impegno con il programma “Bau the Way”. Il servizio, attivo già dal 2019, è pensato per facilitare la mobilità di chi viaggia con il proprio cane, evitando sorprese e costi imprevisti. "Seppur l’unica responsabilità sia di chi abbandona un animale, tutti gli operatori del settore devono impegnarsi per favorire comportamenti virtuosi" sottolinea Raffaella Tavazza, CEO di Locauto. L’azienda accoglie con favore la recente delibera ENAC che consente il trasporto in cabina degli animali senza limiti di peso o taglia, vedendola come un ulteriore passo verso una mobilità più rispettosa degli animali. Vedi anche Ddl tutela animali, pene per abbandono e maltrattamenti